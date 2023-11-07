У Вінниці затримали депутата ОПЗЖ, який займався рекетом (фото)
Чоловік разом зі спільниками працював під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Він вимагав у підприємців "данину", а у разі відмови погрожував розправою.
Працівники української служби безпеки затримала вінницького депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя", який під керівництвом кримінального авторитета займався рекетом. Про це повідомляють у СБУ.
Зазначається, що депутат діяв разом із двома спільниками — працівниками Муніципальної варти міської ради. Вони, під керівництвом місцевого кримінального авторитета, займалися рекетом аграрного бізнесу. Підозрювані вимагали у підприємців "данину". У разі відмови вони погрожували власникам бізнесу насильством та знищенням майна.
Також служба безпеки задокументувала факт вимагання з керівника однієї з агрокомпаній "боргу" у розмірі 9 тис. доларів.
"Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити "борг", — йдеться у повідомленні.
Затримали зловмисників у Вінниці. Під час обшуків у депутата виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, а в інших учасників схеми – гроші та записи "боржників".
Усім учасникам кримінального угруповання повідомили про підозру у вимаганні. За інформацією СБУ, депутат та двоє його спільників перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також зазначається, що перевіряється причетність чоловіків до вчинення інших злочинів на території Вінниччини.
Правоохоронці не уточнюють ім’я депутата, втім за інформацією місцевих ЗМІ ймовірно йдеться про 34-річного депутата 8 скликання Вінницької обласної ради Руслана Траплю. За даними аналітичної системи Youcontrol, підозрюваний також є директором Немирівського цегельного заводу та ТОВ "Вінсітібуд". Окрім того, до лютого 2022 року був директором компанії "Грін Енерджі Вінниця".
Нагадаємо, на днях СБУ затримали колишнього депутата Миколаївської районної ради, який планував створити "Миколаївську народну республіку". Після створення республіки чоловік мав публічно звернутися до Путіна з проханням приєднати регіон до Росії.
Також на початку листопада у Запоріжжі затримали російського агента, який влаштувався на роботу до Запорізької ОВА. Зловмисник намагався вивідати для ворога інформацію про дислокацію українських військ. Чоловік сам звернувся до окупантів та запропонував свою допомогу у війні.