Отбросило на лобовое стекло и крышу машины: водитель Audi сбил пограничника на блокпосту (фото)

Водитель выехал на встречную полосу транспортного средства, когда увидел, что другое транспортное средство остановили для спецпроверки. Пограничник как раз находился на проезжей части дороги.

Водитель автомобиля Audi на блокпосту совершил наезд на пограничника в Береговском районе Закарпатья. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.

Авария произошла на блокпосту в селе Яноши. Водитель совершал маневр обгона транспортного средства, которое остановилось для спецпроверки.

Водитель выехал на встречную полосу во время соответствующего обгона. Впоследствии он совершил наезд на 21-летнего сотрудника ГПСУ. Пограничник как раз находился на проезжей части дороги.

С многочисленными травмами военнослужащего госпитализировали в больницу. Как сообщили в полиции, 34-летний житель города Рахов, который был за рулем, алкоголя не употреблял. Его поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Национальная полиция

В случае доказательства вины водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управления до 3 лет. Следствие пока продолжается.

Фото: Национальная полиция

ДТП на блокпостах в Украине

В Киеве 7 ноября на блокпосте произошло ДТП. Водитель сбил сотрудницу пограничной службы, которая проезжую часть переходила по нерегулируемому пешеходному переходу. Он был за рулем трезвый.

На въезде в украинскую столицу насмерть сбили военного. Как отметили в полиции Киева, водитель за рулем Honda, который наехал на военного, находившегося на блокпосту, не справился с управлением, однако был в трезвом состоянии. Водитель, управлявший автомобилем Honda, двигался в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся.

Напомним, 29 октября на территории Тернопольской области зафиксировали столкновение двух транспортных средств. Водитель Infiniti FX35 выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot 406. 51-летний водитель Peugeot 406 скончался на месте.