"Мы ГУРовцы!" Под Харьковом военные разоружили полицейских на блокпосту: открыто производство

В соцсетях распространилось видео, на котором бойцы, которые представились военными из части А0458, требовали перестать осматривать их машины полицейскими. По открытым данным, часть относится к спецподразделению ГУР KRAKEN.

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В Харькове бойцы, которые назвали себя военнослужащими подразделения ГУР, обезоружили полицейских за якобы незаконные проверки их машин. Об этом сообщает телеграм-канал "Харьков 1654".

На видео, вероятно, с нагрудной камеры правоохранителя заметно, как на блокпост подъезжают несколько пикапов Mitsubishi L200. Из них выскочили вооруженные мужчины, которые нацелили оружие на правоохранителей. Затем один из мужчин в военной форме спросил, кто старший и начал говорить, что их нельзя досматривать.

"Кто старший? 0458 машины останавливаете, а они говорят "А-0-4-5-8", услышали? Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли, чтобы вы проверяли, чтобы никакая ДРГ сюда не зашла. Вы должны нам помогать, а не искать в нас врагов! Услышали? Мы тренируемся, потому что завтра мы идем на "боевку", и мои ребята должны уметь защищать и вас, и нас. Чтобы такого здесь больше не было. 0458 — отбой. Просто за*бали. На каждом блокпосту! Я тебе сказал! Мы ГУРовцы!" — сказал один из военных старшему полицейскому на блокпосту.

Стоит отметить, что по открытым данным, в воинской части А0458 базируется подразделение KRAKEN ГУР Минобороны. На странице спецподразделения в телеграме, а также у командира подразделения "Чили" не было никаких заявлений относительно инцидента и принадлежности или непринадлежности людей в видео к ним.

Реакция полиции на нападение на блокпост

В Нацполиции Харьковской области начали уголовное производство по факту угроз правоохранителям. По данным полиции, инцидент произошел 29 сентября около 15:00 на одном из выездов из Харькова. На блокпост подъехали 4 внедорожника, из которых вышли мужчины в военной форме. Они угрожали всему отряду, в который входили полицейские, пограничники, нацгвардейцы и представитель ВСП (военная служба правопорядка). Люди в военной форме требовали прекратить проверки и осмотры их автомобилей во время проезда через блокпосты.

На место происшествия работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление по статье часть 1 статьи 345 — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

Заявление Нацполиции

Правоохранители подчеркивают, что их задача заключается в помощи военным отстоять Украину, а также обеспечить уважение к законам.

"Задача полиции — помочь нашим воинам отстоять нашу страну, обеспечить уважение к законодательству Украины. У нас не должно быть неприкасаемых. Призываем всех без исключения с уважением относиться к законам Украины", — заявили в Нацполиции.

Напомним, 22 сентября в Украине суд впервые наказал полицейских за остановку водителя без причины. Они безосновательно обвинили мужчину в вождении в нетрезвом состоянии.

31 августа патрульного, который застрелил мужчину в Днепре отправили под круглосуточный домашний арест.