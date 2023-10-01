"Ми ГУРівці!": під Харковом військові роззброїли поліцейських на блокпосту: відкрито провадження

В соцмережах розповсюдилось відео, на якому бійці, які представились військовими з частини А0458, вимагали перестати оглядати їхні машини поліцейськими. За відкритими даними, частина належить до спецпідрозділу ГУР KRAKEN.

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У Харкові бійці, які назвали себе військовослужбовцями підрозділу KRAKEN, обеззброїли поліцейських за нібито незаконні перевірки їхніх машин. Про це повідомляє телеграм-канал "Харків 1654".

На відео, ймовірно, з нагрудної камери правоохоронця помітно, як на блокпост підʼїжджають декілька пікапів Mitsubishi L200. З них вискочили озброєнні чоловіки, які націлили зброю на правоохоронців. Потім один з чоловіків у військовій формі спитав, хто старший й почав казати, що їх не можна обстежувати.

"Хто старший? 0458 машини зупиняєте, а вони кажуть: "А-0-4-5-8", почули? Ми тренуємось кожен день, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб ніяка ДРГ сюди не зайшла! Ви повинні нам допомагати, а не шукати в нас ворогів. Почули? Ми тренуємось, бо завтра ми йдемо на "бойовку", і мої хлопці мають вміти захищати і вас, і нас. Щоб такого тут більше не було. 0458 – відбій. Просто за*бали. На кожному блокпості! Я тобі сказав! Ми ГУРівці!" — сказав один з військових старшому поліцейському на блокпості.

Варто зазначити, що по відкритих даних, у військовій частині А0458 базується підрозділ KRAKEN ГУР Міноборони. На сторінці спецпідрозділу у телеграмі, а також у командира підрозділу "Чілі" не було ніяких заяв щодо інциденту і приналежності або неприналежності людей у відео до них.

Реакція поліції на напад на блокпост

У Нацполіції Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям. За даними поліції, інцидент відбувся 29 вересня близько 15:00 на одному з виїздів із Харкова. На блокпост підʼїхало 4 позашляховики, з яких вийшли чоловіки у військовій формі. Вони погрожували усьому загону, в який входили поліцейські, прикордонники, нацгвардійці та представник ВСП (військова служба правопорядку). Люди у військовій формі вимагали припинити перевірки та огляди їхніх автівок під час проїду через блокпости.

На місце події працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин за статею частина 1 статі 345 — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України.

Заява Нацполіції

Правоохоронці підкреслюють, що їхнє завдання полягає в допомозі військових відстояти Україну, а також забезпечити повагу до законів.

"Задача поліції — допомогти нашим воїнам відстояти нашу країну, забезпечити повагу до законодавства України. У нас не повинно бути недоторканих. Закликаємо усіх без винятку з повагою ставитися до законів України", — заявили у Нацполіції.

Нагадаємо, 22 вересня в Україні суд вперше покарав поліцейських за зупинку водія без причини. Вони безпідставно звинуватили чоловіка у водінні в нетверезому стані.

31 серпня патрульного, який застрелив чоловіка у Дніпрі відправили під цілодобовий домашній арешт.