Стрілянина в Дніпрі: патрульного відправили під цілодобовий домашній арешт (відео)

Як повідомляють ЗМІ, поліцейський у суді не був присутній за станом здоров'я. Прокуратура наполягала на арешті без права внесення застави.

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У Дніпрі суд обрав запобіжний захід для поліцейського Єгора Звонкова, який 29 серпня застрелив чоловіка, у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це в четвер, 31 серпня, повідомляє "Радіо свобода".

Поліцейського заарештували за підозрою в перевищенні повноважень та умисному вбивстві.

Прокуратура клопотала про арешт без права внесення застави. Адвокат поліцейського наполягала на тому, що її підзахисний потребує лікування в стаціонарі через серйозні травми.

У суді також дали слово підозрюваному патрульному. По відеозв'язку він заявив, що своєї провини не визнає.

"З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані, я не вчиняв. Того дня на мене і на мою колегу напали. Після того як були використані всі можливі методи впливу, у стані крайньої потребаби застосував зброю для захисту мого життя і життя моєї колеги", — заявив поліцейський.

На судове засідання з'явилися кілька десятків співробітників поліції, щоб висловити свою підтримку колезі. Як повідомляють ЗМІ, сам затриманий не перебуває в залі суду за станом здоров'я — він присутній через відеозв'язок.

Раніше обласне управління поліції відкрило кримінальне провадження щодо нападу на патрульних поліцейських. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 15 років або довічного ув'язнення.

Водночас радниця з комунікації Держбюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян повідомила в ефірі телемарафону, що результатів аналізів алкоголю в крові загиблого чоловіка наразі ще немає.

Поліцейського, який тричі вистрілив у спину чоловіка, затримали 30 серпня.

Поліцейський убив чоловіка в Дніпрі — що відомо

29 серпня у Дніпрі співробітники патрульної служби зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. В автомобілі перебував пасажир або водій, який поводився агресивно і демонстрував ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік, якого за даними ЗМІ звуть Джумбері Сілогава, не реагував на вимоги поліцейських, чинив опір і вдарив співробітницю поліції.

Співробітники патрульної служби почали переслідування автомобіля, і його вдалося зупинити на проспекті Мазепи, 32. Під час розмови з патрульними чоловік і жінка в автомобілі відмовлялися виконувати вимоги поліції і намагалися втекти. Водій почав ображати і погрожувати поліцейській, а потім напав на патрульного і вдарив його напарницю. У відповідь на це 21-річний співробітник поліції застосував зброю, внаслідок чого чоловік помер на місці.

Незабаром після інциденту поліція надала записи з бодікамер, встановлених на формі патрульних, які потрапили в конфлікт із пасажирами автомобіля "Ягуар" у Дніпрі.

За повідомленням ЗМІ, жінку, яка перебувала в авто разом із загиблим, звуть Тетяна Патинка. Їй 22 роки, вона прописана в Дніпропетровській області. Вона їхала в авто разом із Джумбері Силогавою. Разом із ними в машині перебували двоє дітей. Правоохоронці готують їй підозру за фактом посягання на життя співробітника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ). Їй може загрожувати до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

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Стрілянина в Дніпрі: що відомо про патрульного, який застрелив чоловіка

31 серпня стало відомо, що інспекторка патрульної поліції Дніпра 26-річна Анастасія Жила після побиття Джумбері Сілогавою, якого потім застрелив її напарник, потрапила в лікарню з травмами обличчя і кінцівок.

Також повідомлялося, що патрульний поліцейський, який застосував табельну зброю і вистрілив у чоловіка, який напав на нього і його напарницю, служить у поліції 4 роки і до цього не мав конфліктів із громадянами.

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