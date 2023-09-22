В Украине суд впервые наказал полицейских за остановку водителя без причины

Водитель согласился пройти все проверки на состояние алкогольного опьянения. Тем не менее полицейские продолжили попытки составить протокол.

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В Черниговской области суд впервые наказал полицейских за безосновательное обвинение водителя. Они обвинили мужчину в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщили на сайте doradvokat.com.ua.

Некоторые водители сталкивались с тем, что полицейские останавливали их без причины. Часто суды не рассматривают такие дела, но в этот раз все сложилось иначе.

Что произошло?

Полицейские заявили, что водитель находился за рулем в нетрезвом виде Фото: Pixabay

Полицейские остановили автомобиль, водитель которого якобы нарушил ПДД. Правоохранители предложили водителю пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения и он согласился.

Полицейские использовали прибор "Драгер", чтобы проверить уровень алкоголя в крови водителя. К их удивлению тест показал результат 0 промилле.

Сотрудники полиции попросили водителя подождать и сели в служебный автомобиль. Там они обсудили свои дальнейшие действия.

Спустя время полицейские предложили водителю вытянуть руки, а затем коснуться своего носа с закрытыми глазами. Правоохранители заявили, что у мужчины дрожат руки. Он ответил, что это связано со стрессом.

После этого сотрудники полиции сказали, что мужчина должен проехать с ними в медицинское учреждение для проверки. Водитель согласился и на эту процедуру, хотя полицейские начали угрожать ему последствиями.

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В больнице мужчина не смог сдать мочу из-за отсутствия физиологической потребности. Правоохранители решили, что это был отказ от процедуры, после чего составили соответствующий протокол.

Решение суда

Суд признал водителя невиновным Фото: Pexels

Судья подчеркнул, что полицейские были заинтересованы составить протокол при любых обстоятельствах. Подтверждением этих слов является то, что они продолжили проверки даже после того, как прибор показал нулевой показатель содержания алкоголя в крови.

Также на видео с камер полицейских можно заметить, что водитель общался с правоохранителями спокойно. У него не было нарушений координации движений и речи.

Суд признал водителя невиновным и закрыл производство по делу. Теперь в отношении полицейских должно пройти служебное расследование.

Ранее Фокус рассказал, что в Главном сервисном центре МВД Украины представили новую полезную услугу для водителей.