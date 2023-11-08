Запчастей на 2,5 млн гривен: СБУ разоблачила схему по вывозу оборудования для МиГ-29 (фото)

По данным следствия, злоумышленники искали потенциальных покупателей в азиатских странах. Товар должны были доставлять из Украины в Приднестровье, а после этого отправлять новым "владельцам".

В Украине накрыли международный канал, который занимался нелегальным вывозом из страны комплектующих для истребителей МиГ-29. Об этом сообщает Служба безопасности Украины 8 ноября.

По информации следствия, проводились аферы сразу в четырех украинских городах — Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье. В результате комплексных мероприятий удалось задержать организатора нелегального трафика и двух его сообщников.

"Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были похищены из промышленного гиганта "Мотор Сич", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы переправить продукцию своим клиентам, злоумышленники хотели сначала вывезти ее за пределы страны, но для этого им необходимо было обойти таможенный контроль.

В СБУ также отметили, что подозреваемые также пытались вывезти радиолокационный блок для истребителей МиГ-29. Он используется системой ПВО для того, чтобы распознавать авиацию в режиме "свой-чужой".

СБУ разоблачила преступную схему по перепродаже украденных запчастей для истребителей Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему по перепродаже украденных запчастей для истребителей Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему по перепродаже украденных запчастей для истребителей Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему по перепродаже украденных запчастей для истребителей Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему по перепродаже украденных запчастей для истребителей Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему по перепродаже украденных запчастей для истребителей Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему по перепродаже украденных запчастей для истребителей Фото: СБУ

Одного из фигурантов задержали в Одесской области "на горячем". В тот момент он уже осуществлял переправку комплектующих в одну из стран Средней Азии через Приднестровье. Чтобы не вызвать подозрений он спрятал товар внутри своего автомобиля.

Организатором схемы оказался мужчина из Харькова, который для поиска иностранных клиентов размещал "рекламные" объявления на специализированных интернет-сайтах.

Сотрудники СБУ во время обысков изъяли колоссальное количество агрегатов для самолетов украинского производства, которые уже готовились к продаже.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)", — продолжили в СБУ.

Сейчас продолжается расследование, в ходе которого должны будут найти других причастных к хищению продукции для авиации с украинских заводов.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что СБУ задержала российского агента, который устроился в Запорожскую ОВА. Мужчина пытался через серверы учреждения узнать информацию о дислокации украинских войск и оборонных закупках. Собранную информацию он должен был передать ФСБ.