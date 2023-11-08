Ожидается снег: синоптики дали прогноз на 9 ноября (карта)

9 ноября ожидается северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 5-10 метров в секунду, тогда как в восточных областях возможны — до 15-20 метров в секунду, рассказали синоптики.

В четверг 9 ноября в Украине ожидается преимущественно сухая погода, однако в некоторых регионах возможны осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

"9 ноября в Украине циклон уже не будет хозяйничать, он уйдет за пределы, лишь задержавшись ночью на востоке и юго-востоке, где еще поналивает дождей", — сказала Наталка Диденко.

Она отметила, что в четверг в Украине будет сухо, однако днем на севере и в центре возможна влажная погода. Температура днем составит от 7 до 12 градусов тепла, тогда как в южной части воздушная прогреется до 15 градусов тепла.

По словам синоптика, в восточных регионах ожидаются порывы северо-западного ветра, которые будут достигать 15-20 метров в секунду.

По прогнозу Укргидрометцентра, в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью ожидаются умеренные дожди в юго-восточной части и Харьковской области, тогда как на остальной территории — небольшой дождь, а в Карпатах — с мокрым снегом. Днем существенных осадков не предвидится, лишь в восточных областях возможен небольшой дождь.

Синоптики рассказали, что ожидается северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 5-10 метров в секунду, а днем в восточных областях местами возможны — до 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, а в южных и восточных областях до 11 градусов, в западных — столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов тепла. Днем будет от 7 до 12 градусов, а на юге от 10 до 15 градусов...

Прогноз погоды на 9 ноября

Прогноз погоды в Киеве

В столице существенных осадков не предвидится, тогда как максимальная температура воздуха будет около 8-10 градусов, рассказала Наталка Диденко. В пятницу 10 ноября будет сухо, тогда как в субботу 11 ноября — ожидаются дожди.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов тепла, а днем от 7 до 12, в Киеве ночью будет от 5 до 7, а днем от 8 до 10 градусов.

Напомним, в ноябре средняя месячная температура воздуха составит около 2-7 градусов тепла. Синоптики рассказали, что такая температура является близкой к норме.

Ранее СМИ сообщали, что ученые считают, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю человечества.