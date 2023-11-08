В Украине появится новая должность советника США по инфраструктурным проектам

Роберт Меринер будет в Киеве оказывать техническую поддержку в том, что касается проектов по восстановлению. Это очередная инициатива Вашингтона для поддержки народа Украины, объяснил глава Минтранспорта США Пит Буттиджедж.

Министр транспорта Соединенных Штатов Пит Буттиджедж в ходе визита в Киев 8 ноября заявил, что будет назначен советник США по инфраструктурным проектам в рамках программы по восстановлению. Новую должность займет Роберт Меринер. Об этом министр написал в соцсети X (Twitter).

"Этот советник будет находиться в Киеве и оказывать техническую поддержку в реализации проектов по восстановлению страны. Это один из бесчисленных способов, посредством которых США продолжают поддерживать народ Украины в долгосрочной перспективе и обеспечивать его связь с миром", — говорится в посте.

В коммюнике Министерства транспорта США, посвященному визиту, отмечается, что советником назначат Роберта Мэринера.

Министр транспорта США прибыл в Киев поездом 8 ноября и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Роберт Маринер прежде работал в сфере транспорта, связанной с американскими ВВС и ВМФ. Он также был среди дипломатов в Кабуле, где консультировал по транспортным вопросам.

Напомним, что в США согласились передать Украине изъятые российские активы. Сторонники такой идеи есть и в рядах республиканцев, и демократов. В Профильном комитете нижней палаты Конгресса высказались в поддержку законопроекта, который позволит конфисковывать замороженные активы РФ.

Также сообщалось, что, по данным NBC News, представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с РФ, так как "запасы РФ представляются бесконечными".