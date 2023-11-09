"Уволить не можем": в МОН отреагировали на заявления Фарион о русскоязычных военных

В Министерстве образования Украины говорят, что поддерживают позицию студентов, однако решение об увольнении работников высшие учебные заведения принимают самостоятельно.

В Минобразования отреагировали на заявления языковеда и профессора НУ "Львовская политехника" Фарион относительно русскоязычных военнослужащих. В министерстве говорят, что поддерживают требования студентов не сотрудничать с людьми, которые не уважают военных. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что высшие учебные заведения должны не только передавать знания, но и формировать уважение к таким ценностям, как достоинство человека и уважение к военнослужащим. Поэтому МОН полностью поддерживает позицию, однако вопрос об увольнении преподавателей вузы решают самостоятельно.

Также в Минобразования сообщили, что университеты самостоятельно отвечают за то, чтобы их работники были "не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений".

Между тем в центре коммуникаций учебного заведения отметили, что не несут ответственность за высказывания работников или студентов, которые были сделаны за пределами университета.

Реакция студентов на высказывания Ирины Фарион

Недавно языковед Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами защитников, которые разговаривают на русском языке. По ее мнению, языковой вопрос важнее и такие украинцы "позорят ВСУ". Военные отреагировали на такую позицию экс-нардепа и отметили, что никто не имеет права оскорблять защитниц и защитников, а на деятельность Ирины Фарион должны обратить внимание правоохранительные органы.

Такая позиция языковеда также не понравилась студентам НУ "Львовская политехника", где она преподает. Они отметили, что нельзя допускать оскорбления чести и достоинства военнослужащих. Кроме того, студенты указали, что постоянно поддерживают украинскую армию и высказывания Ирины Фарион не совпадает с их ценностями.

Позиция студентов НУ "Львовская политехника" Фото: скріншот

По информации СМИ, на одном из корпусов университета студенты развесили листовки с надписями "Фарион — прочь из политехники", "Почему руководство университета молчит, когда преподаватель топчет достоинство наших героев" и тому подобное.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Напомним, Ирина Фарион заявила, что внутренняя языковая борьба важнее, чем борьба на фронте. Также она назвала русскоязычных украинцев "внутренними врагами" и "дикарями", а своим ненавистникам пожелала "идти в ад".

Также 8 ноября во Львове разгорелся еще один языковой скандал. Жители города вызвали правоохранителей на мужчину, который громко слушал музыку слушал песни советской и российской группы "Ласковый май". По словам правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно ругался.