Слушал "Ласковый май": во Львове очередной скандал из-за российской музыки

Жители вызвали полицию на пьяного мужчину, который очень громко слушал песни российской группы. После приезда правоохранителей он нецензурно выражался как к полицейским, так и к людям, проходившим мимо.

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Во Львове разгорелся очередной скандал из-за музыки российских исполнителей. На этот раз жители города вызвали полицию на мужчину, который на полную громкость в центре Львова слушал песни советской и российской группы "Ласковый май". Соответствующие видео опубликовали в соцсетях.

Как можно увидеть на видео, мужчина включил песню в исполнении Юрия Шатунова в доме, впрочем из-за большой громкости музыку было слышно даже на улице. Это не понравилось жителям города, поэтому они решили вызвать правоохранителей.

Реакция патрульной полиции

В комментарии Фокусу пресс-служба патрульной полиции Львова подтвердила инцидент и отметила, что 8 ноября получили вызов на ул. Краковскую, где со слов заявителя происходит правонарушение.

"Патрульные прибыли на место выяснить обстоятельства. Заявитель показал помещение, где с его слов происходило правонарушение. Он сказал, что мужчина на замечания не реагировал и отвечал нецензурной бранью", — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Также в полиции сообщили, что правоохранители поднялись в квартиру мужчины, однако он не открывал дверь. Впрочем после того, как полиция вышла из дома, он тоже вышел на улицу.

"Когда полицейские вышли на улицу, человек из квартиры вышел за ними. Он начал нецензурно выражаться к полицейским и гражданам, которые рядом проходили. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на предупреждения, чтобы перестать совершать хулиганские действия", — добавила Екатерина Рыбий.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Как можно увидеть из видео, он оказывал сопротивление. Полицейские составили протокол задержания и вынесли постановления за мелкое хулиганство, пребывание в нетрезвом состоянии в общественных местах и за курение в общественных местах.

Скандал с песней Цоя во Львове

Это уже не первый случай, когда в городе происходят скандалы из-за российской музыки. Так, в июне этого года народный депутат Наталья Пипа вступила в словесную перепалку с подростком, который под гитару исполнял песни Виктора Цоя.

Тогда депутат подчеркнула, что в Украине запрещено исполнять русскую музыку и просила парня не петь. Однако он перешел на нецензурную брань и говорил, что приехал из Одессы, которую сильнее обстреливают, чем Львов.

Тогда в комментарии Фокусу депутат сказала, что подошла сделать замечание, потому что услышала русскую музыку, а полицию вызвала из-за хамского поведения парня.

Тогда в соцсетях военные поддержали парня, сказали, что "Цой — это не политика" и спели песню исполнителя "Звезда по имени Солнце".

После вызова полиции парень провел неделю в приюте для несовершеннолетних детей. Он рассказал, что на опубликованном видео в соцсетях видно лишь часть перепалки. Сама дискуссия с депутатом длилась около 5-7 минут. По его словам, Наталья Пипа не только упрекала за исполнение русских песен, но и называла его "рашистом".

Стоит отметить, что бывший советник ОП Алексей Арестович сообщал, что подал на нардепа заявление в Печерский суд Киева. Он назвал действия депутата "разжиганием национальной вражды".

Тем временем 29 депутатов ВРУ подали заявление в полицию на Арестовича, по обвинению в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Тогда же депутаты заявили, что действия экс-советника связаны с угрозой нацбезопасности Украины.