Горят около 1000 квадратных метров: в Виннице вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

Спасателям ГСЧС удалось локализовать огонь. Всего было задействовано 40 спасателей и 11 единиц спецтехники.

В Виннице на улице Гонты загорелись складские помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области в Facebook.

"В Виннице, на улице Гонты, бойцы ГСЧС ликвидируют пожар в складских помещениях, где хранится ламинат", — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, огонь удалось локализовать в 22:36.

"Чрезвычайники делают все возможное, чтобы пламя не распространилось на рядом расположенные металлические ангары", — заявили в ГСЧС.

В частности, к тушению пожара привлечены 40 спасателей и 11 единиц спецтехники.

Пожар в Виннице Пожар в Виннице

Журналисты "Суспільного" со ссылкой на собственные источники рассказали, что в домах, которые расположены поблизости, отключили электроснабжение.

На момент выхода публикации не сообщалось о пострадавших в результате происшествия.

Напомним, вечером 13 октября крупный пожар вспыхнул под временно оккупированным Иловайском Донецкой области. В соцсетях сообщали о том, что в районе Кутейниково загорелся газопровод.

8 ноября росСМИ сообщали, что в Еравнинском районе Бурятии (Российская Федерация) на горно-обогатительном комбинате "Озерный" произошел пожар в помещении размером 100 на 150 м, в частности огонь охватил 500 квадратных метров, его локализовали. Сообщалось, что загорелось здание неэксплуатируемого цеха.