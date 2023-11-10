Закарпатское предприятие производило куртки для сборной РФ по лыжному спорту, — ОВА

По словам главы областной военной администрации Виктора Микиты, владельцем цеха является гражданин Италии. На одежде, которую шили в Украине, размещалась символика государства-агрессора.

На одном из предприятий Закарпатской области изготовляли куртки для сборной Российской Федерации по лыжному спорту. Об этом написал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита на своей странице в социальной сети Facebook 10 ноября.

По его словам, владельцем предприятия на территории Украины являлся гражданин Италии. Сотрудники в условиях войны с Россией продолжали скрытно производить одежду, которая должна была в результате попасть в руки российских спортсменов.

"Скрыто изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация "RUSSIA SKI TEAM", — говорится в сообщении.

Обнаружили такие противоправные действия сотрудники Национальной полиции Украины. Они это задокументировали и закрыли производство.

Что именно это было за предприятие и кому принадлежит — неизвестно. Пресс-служба фирмы заказчика никак не прокомментировала инцидент на момент публикации материала.

В полиции также не поделились официальными подробностями.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что СБУ задержала российского агента, который устроился в Запорожскую ОВА. Мужчина пытался через серверы учреждения узнать информацию о дислокации украинских войск и оборонных закупках. Собранную информацию он должен был передать ФСБ.

24 октября в Испании задержали контрабандистов, которые вывезли из Украины изделия "Скифского золота" для продажи в Европе. По данным спецслужбы, среди пятерых задержанных контрабандистов был представитель УПЦ из Украины. На изъятые артефакты наложен арест и получено заключение экспертов, что они принадлежат к украинскому культурному наследию.