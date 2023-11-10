3 млн грн за "разработку идей": стали известны подробности "важного" тендера для телевидения
По данным портала Prozorro стало известно, что победителем тендера стало ООО "Маркер медиа", уже производившее программу. Бенефициар ООО "Маркер медиа" – Денис Сезин.
Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" потратило 3090240 грн по тендеру на производство 12 эпизодов проекта "Разговорная студия". Об этом говорится на сайте Prozorro.
Победителем тендера стало ООО "Маркер медиа", уже производившее программу. Бенефициар ООО "Маркер медиа" – Денис Сезин.
Компания производит при поддержке Госкино фильмы "Оркестр", "Красная рута" и "Когда весь мир на твоей стороне".
Что известно про компанию "Маркер медиа"
ООО "Маркер медиа" основано в 2011 году и с начала своей деятельности производило шоу "Большая разница по-украински" для "1+1" и "Интера", впоследствии создавало новогодние развлекательные проекты для "Украины" ("Алиса в Стране Чудес") и "Большой новогодний концерт"). А также снимало комедийный сериал "Преподы" для НЛО ТВ.
В рамках проекта "Разговорная студия" компания будет создавать разножанровые информационные материалы для иноязычных платформ. По формату в студии эксперты будут обсуждать актуальные темы. Хронометраж выпуска – 60 мин.
Также на сайте "Прозорро" зафиксировано два обращения от гражданок (Екатерины Бритавской и Ольги Грищенко) в Государственную аудиторскую службу. Они отмечают нецелесообразность использования государственных средств и требуют расторгнуть договор и направить деньги на ВСУ. Ответ Госаудитслужбы ожидается.
Данный тендер прокомментировал и народный депутат Ярослав Железняк.
"Слушайте, ну честно – немножко ***ли с закупками уже сериалов и прочего "очень нужного материала для телевидения", — написал он.
Напомним, что КП Северодонецка "на случай деоккупации" закупило техники на 1 млн евро. Победитель торгов должен доставить 2 комбинированные дорожные машины, 1 автоцистерну, каналопромывочную машину на шасси Foton и 2 самосвала.
Ранее сообщалось, что в городе Кременчуг Полтавской области дошкольное учреждение объявило тендер на приобретение кухонного термометра.