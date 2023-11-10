3 млн грн за "разработку идей": стали известны подробности "важного" тендера для телевидения

По данным портала Prozorro стало известно, что победителем тендера стало ООО "Маркер медиа", уже производившее программу. Бенефициар ООО "Маркер медиа" – Денис Сезин.

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Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" потратило 3090240 грн по тендеру на производство 12 эпизодов проекта "Разговорная студия". Об этом говорится на сайте Prozorro.

Стало известно о схемах закупок для телевидения на 3 млн грн

Победителем тендера стало ООО "Маркер медиа", уже производившее программу. Бенефициар ООО "Маркер медиа" – Денис Сезин.

Стало известно о схемах закупок для телевидения на 3 млн грн

Компания производит при поддержке Госкино фильмы "Оркестр", "Красная рута" и "Когда весь мир на твоей стороне".

Что известно про компанию "Маркер медиа"

ООО "Маркер медиа" основано в 2011 году и с начала своей деятельности производило шоу "Большая разница по-украински" для "1+1" и "Интера", впоследствии создавало новогодние развлекательные проекты для "Украины" ("Алиса в Стране Чудес") и "Большой новогодний концерт"). А также снимало комедийный сериал "Преподы" для НЛО ТВ.

В рамках проекта "Разговорная студия" компания будет создавать разножанровые информационные материалы для иноязычных платформ. По формату в студии эксперты будут обсуждать актуальные темы. Хронометраж выпуска – 60 мин.

Также на сайте "Прозорро" зафиксировано два обращения от гражданок (Екатерины Бритавской и Ольги Грищенко) в Государственную аудиторскую службу. Они отмечают нецелесообразность использования государственных средств и требуют расторгнуть договор и направить деньги на ВСУ. Ответ Госаудитслужбы ожидается.

Данный тендер прокомментировал и народный депутат Ярослав Железняк.

"Слушайте, ну честно – немножко ***ли с закупками уже сериалов и прочего "очень нужного материала для телевидения", — написал он.

Пост Ярослава Железняка

Напомним, что КП Северодонецка "на случай деоккупации" закупило техники на 1 млн евро. Победитель торгов должен доставить 2 комбинированные дорожные машины, 1 автоцистерну, каналопромывочную машину на шасси Foton и 2 самосвала.

Ранее сообщалось, что в городе Кременчуг Полтавской области дошкольное учреждение объявило тендер на приобретение кухонного термометра.