3 млн грн за "розробку ідей": стали відомі подробиці "важливого" тендера для телебачення

За даними порталу Prozorro стало відомо, що переможцем тендеру стало ТОВ "Маркер медіа", яке вже виробляло програму. Бенефіціар ТОВ "Маркер медіа" — Денис Сезін.

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Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" витратило 3090240 грн за тендером на виробництво 12 епізодів проєкту "Розмовна студія". Про це йдеться на сайті Prozorro.

Стало відомо про схеми закупівель для телебачення на 3 млн грн

Переможцем тендеру стало ТОВ "Маркер медіа", яке вже виробляло програму. Бенефіціар ТОВ "Маркер медіа" — Денис Сезін.

Стало відомо про схеми закупівель для телебачення на 3 млн грн

Компанія виробляє за підтримки Держкіно фільми "Оркестр", "Червона рута" і "Коли весь світ на твоєму боці".

Що відомо про компанію "Маркер медіа"

ТОВ "Маркер медіа" засноване 2011 року і від початку своєї діяльності виробляло шоу "Велика різниця по-українськи" для "1+1" та "Інтера", згодом створювало новорічні розважальні проєкти для "України" ("Аліса в Країні Див") і "Великий новорічний концерт"). А також знімало комедійний серіал "Преподи" для НЛО ТБ.

У рамках проєкту "Розмовна студія" компанія створюватиме різножанрові інформаційні матеріали для іншомовних платформ. За форматом у студії експерти обговорюватимуть актуальні теми. Хронометраж випуску — 60 хв.

Також на сайті "Прозорро" зафіксовано два звернення від громадянок (Катерини Бритавської та Ольги Грищенко) до Державної аудиторської служби. Вони наголошують на недоцільності використання державних коштів і вимагають розірвати договір і спрямувати гроші на ЗСУ. Відповідь Держаудитслужби очікується.

Цей тендер прокоментував і народний депутат Ярослав Железняк.

"Слухайте, ну чесно — трошки ***ли із закупівлями вже серіалів та іншого "дуже потрібного матеріалу для телебачення", — написав він.

Пост Ярослава Железняка

Нагадаємо, що КП Сєвєродонецька "на випадок деокупації" закупило техніки на 1 млн євро. Переможець торгів має доставити 2 комбіновані дорожні машини, 1 автоцистерну, каналопромивну машину на шасі Foton і 2 самоскиди.

Раніше повідомлялося, що в місті Кременчук Полтавської області дошкільний заклад оголосив тендер на придбання кухонного термометра.