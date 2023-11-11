В Чернобыльском заповеднике зафиксировали бурого медведя: война не заставила уйти (фото)

Бурый медведь внесен в Красную книгу Украины. Исследователи фиксировали его следы в течение нескольких месяцев.

Несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины из Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника не ушли бурые медведи. Об этом сообщает пресс-служба заповедника в фейсбуке.

Фотоловушки зафиксировали в Чернобыльском заповеднике присутствие бурого медведя. Этот вид уже фиксировали в 2020 и 2022 годах, что означает, что несмотря на проблемы полномасштабной войны, медведи не покинули территорию.

Бурый медведь на фотографии является взрослым самцом

"Полученная информация указывает, что, несмотря на проблемы военного времени, крупнейший хищник Европы не покинул Чернобыльский заповедник, а чувствует себя здесь, будто дома", — написали в заметке.

Также сотрудники природоохранной науки регулярно фиксируют следы бурого медведя во время патрулирования территории. Однако теперь этому есть и подтверждение в виде фотографий. На ней изображен, по оценке экспертов, взрослый самец.

Исследователи уже несколько месяцев фиксировали следы медведя Исследователи уже несколько месяцев фиксировали следы медведя

Отмечается, что заповедник уже полтора года, как начал восстанавливать свою деятельность после оккупации российских войск. Для этого пришлось заново отстроить инфраструктуру для охраны и исследований. Свидетельства с фотоловушек являются также прямым подтверждением того, что заповедник сохраняет природные комплексы и особенно редкие виды животных.

Бурый медведь внесен в Красную книгу Украины, Красный список МСОП и CTIES. Хищник под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Браконьерство, высокий уровень смертности среди медвежат при рождении также негативно повлияли на популяцию.

Напомним, 19 октября в ВСУ заявили об опасности повторного вторжения ВС РФ со стороны Чернобыльской зоны. Украина усиливает обороноспособность.

3 октября исследователи писали, кто такие суперсвиньи, которые могут навредить даже медведям.