В Киевской области без света остались 8 000 домов: в ДТЭК назвали причину

Отключения электричества были зафиксированы в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах столичного региона.

В воскресение, 12 ноября, в ряде населенных пунктов Киевской области пропал свет в связи с погодными условиями. Об этом сообщила компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" в Facebook.

Сообщается, что из-за непогоды свет пропал в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах. Всего в регионе без электричества остались жители 8 000 домов.

Как отмечают в ДТЭК, в Киевской области продолжает идти дождь с порывами ветра до 20 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, подобные погодные условия в столичном регионе будут сохраняться до конца суток.

На данный момент идут работы по восстановлению подачи электричества. Специалисты пребывают в состоянии готовности к ликвидации возможных аварий.

"Энергетики работают в усиленном составе, чтобы как можно скорее вернуть свет", — заявили в компании.

Напомним, 30 октября Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли одну из теплоэлектростанций в Донецкой области. В результате обстрела было повреждено оборудование, поэтому жители одного из населенных пунктов остались без света и воды.

Ранее, 19 октября, компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" представила программный продукт, который будет управлять графиками отключений электроэнергии и обеспечит равномерное отключение потребителей.