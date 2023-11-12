"Огромный, как танк": альпинистка в Карпатах почти вплотную подошла к медведю (видео)

Туристка увидела хищника на горе Высокой и призвала украинцев не подходить к зверю так близко, как это сделала она.

Во время похода в 150-200 метрах женщина увидела бурого медведя. Соответствующие видео альпинистка Тоня Черний опубликовала в Facebook.

Она рассказала, что случайно увидела животное. Сразу же Тоня достала телефон и начала фиксировать хищника на камеру. Событие, по ее словам, произошло на горе Высокой.

Альпинистка рассказала, что ей посчастливилось увидеть медведя в 150-200 метрах от себя. Черний отметила, что чувствовала себя в этот момент счастливой, как бы странно это ни звучало.

"Огромного, как танк, и красивее всего на свете", — пояснила она.

Украинка посоветовала тем, кто планирует путешествие в горы, обувать зимние ботинки, не забывать бахилы и теплую пуховую куртку. Женщина рекомендовала не подходить на такое расстояние к бурым медведям и не повторять такие действия.

"Ну и что-то от медведей прихватите", — в шутку посоветовала Тоня в заметке.

Бурый медведь в Украине

Бурый медведь внесен в Красную книгу Украины, CTIES и Красный список МСОП. В связи с активной деятельностью человека хищник под угрозой исчезновения. Браконьерство, высокий уровень смертности среди медвежат при рождении — еще одни причины, которые негативно влияют на развитие их популяции.

Популяция бурого медведя в Украине сократилась. За последние 50 лет показатель количества упал до около 300 особей, которые живут преимущественно в Карпатах, еще несколько — на Полесье. Бурый медведь и в дальнейшем остается под угрозой вымирания.

Напомним, 11 ноября фотоловушки зафиксировали на территории Чернобыльского заповедника присутствие бурого медведя. Несмотря на полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины из заповедника бурые медведи не ушли. Этот вид уже фиксировали в 2020 и 2022 годах, что означает, что несмотря на все проблемы и последствия полномасштабной войны, хищники не покинули территорию.