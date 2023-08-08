В аэропорту из грузового отсека самолета сбежал медведь: проводится расследование

Авиакомпания сообщила, что медведя везли в Дубай, но представитель иракских авиалиний анонимно заявил, что животное перевозили в Багдад.

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В международном аэропорту Дубая с из грузового отсека самолета, который прилетел из Багдада, сбежал медведь. Премьер-министр Ирака Мохаммед Шайя Саббар аль Судани приказал провести расследование, сообщает Sky News.

Иракские авиалинии заявили, что не виноваты в том, что медведь сбежал из клетки. Авиакомпания сообщила, что медведя везли из Багдада в Дубай, но официальный представитель иракских авиалиний анонимно заявил, что вместо этого медведя перевозили в иракскую столицу.

Рейс был задержан, так как власти направили специалистов, чтобы усыпить животное и вывести его из самолета. Вид медведя не разглашается.

В видеоклипе, распространенном в социальных сетях, видно, как капитан самолета извиняется перед пассажирами за задержку взлета в пятницу из-за стремления медведя к свободе.

Международный аэропорт Дубая, самый загруженный в мире для международных рейсов, отказался от комментариев.

Содержание хищных животных в качестве домашних животных в Ираке, особенно в Багдаде, стало популярным среди богатых.

Полиция Багдада ранее призывала граждан помочь властям в предотвращении выпуска таких животных на улицы города или попадания их в рестораны в качестве экзотических блюд, сообщая о таких случаях.

Напомним, 4 августа испуганных пассажиров рейса 123 "Иракских авиалиний" пришлось эвакуировать после того, как медведь, находившийся в отсеке для животных, вырвался из клетки.

Также сообщалось, что огромный бурый медведь напал на группу туристов на Аляске.