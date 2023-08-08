В аеропорту з вантажного відсіку літака втік ведмідь: проводиться розслідування

Авіакомпанія повідомила, що ведмедя везли в Дубай, але представник іракських авіаліній анонімно заявив, що тварину перевозили в Багдад.

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У міжнародному аеропорту Дубая з вантажного відсіку літака, який прилетів із Багдада, втік ведмідь. Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шайя Саббар аль Судані наказав провести розслідування, повідомляє Sky News.

Іракські авіалінії заявили, що не винні в тому, що ведмідь утік із клітки. Авіакомпанія повідомила, що ведмедя везли з Багдада в Дубай, але офіційний представник іракських авіаліній анонімно заявив, що натомість ведмедя перевозили в іракську столицю.

Рейс затримали, оскільки влада направила фахівців, щоб приспати тварину і вивести її з літака. Вид ведмедя не розголошується.

У відеокліпі, поширеному в соціальних мережах, видно, як капітан літака вибачається перед пасажирами за затримку зльоту в п'ятницю через прагнення ведмедя до свободи.

Міжнародний аеропорт Дубая, найбільш завантажений у світі для міжнародних рейсів, відмовився від коментарів.

Утримання хижих тварин як домашніх тварин в Іраку, особливо в Багдаді, стало популярним серед багатих.

Поліція Багдада раніше закликала громадян допомогти владі в запобіганні випуску таких тварин на вулиці міста або потрапляння їх у ресторани як екзотичних страв, повідомляючи про такі випадки.

Нагадаємо, 4 серпня переляканих пасажирів рейсу 123 "Іракських авіаліній" довелося евакуювати після того, як ведмідь, який перебував у відсіку для тварин, вирвався з клітки.

Також повідомлялося, що величезний бурий ведмідь напав на групу туристів на Алясці.