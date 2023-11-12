"Только растет": на выезд из Польши образовалась огромная очередь из грузовиков, — ГПСУ (видео)

2500 грузовиков ожидают выезда из Польши на украинско-польской границе в трех пунктах пропуска, где движение блокируют польские перевозчики.

На украинско-польской границе в трех пунктах пропуска на выезд из Польши в Украину ожидают около 2500 грузовиков. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Очередь, которая создается на территории Польши из грузовых транспортных средств, которые хотят пересечь границу в направлении Украины, только растет... Надеемся, что разблокировать пункты пропуска удастся благодаря запланированной на 13 ноября встрече представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с представителями польской власти и перевозчиками", — заявил представитель ГПСУ.

По его словам, на утро 12 ноября в очереди на украинско-польской границе стоят 2500 грузовиков. Сейчас им движение затрудняют польские перевозчики. Большинство грузовиков находятся на направлении пункта пропуска "Ягодин" — это более 50%. Другие сосредоточены на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Краковец". Остается только единственное направление, где более-менее интенсивно движутся машины на выезд из Украины в Польшу, — это пункт пропуска "Краковец".

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Состояние очередей перед пунктами пропуска

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали о состоянии очередей перед пунктами пропуска с Польшей, на выезд из Украины по состоянию на 15:00 12 ноября:

"Ягодин" — 12 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 60 л/а, 10 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 13 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 9 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 1381 электронная в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, на границе с Польшей затруднено движение для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. 6 ноября поляки начали проведение акции по блокированию проезда грузовиков через польско-украинскую границу. По имеющейся информации Госпогранслужбы, организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час.