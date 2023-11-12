Мужчина нашел огромного "короля грибов" и показал на фото

Украинец назвал вес гриба, который удалось поймать в волынских лесах.

Житель Ривненской области Николай Потейчук нашел в лесу огромный боровик. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гриба, вероятно, мужчина нашел 11 ноября, ведь указал дату в подписи к фото. Вес находки — 1 кг, 75 гр.

В комментариях подписчики не скрывали удивления. Некоторые из них попросили назвать локации, где встречаются такие "грибы-гиганты".

"Удачи вам. Поздравляю с таким прекрасным урожаем", "Ничего себе гриб!", "Король грибов", "Ну где вы их находите", — высказались они.

Боровик в Украине

Боровик — род грибов, которые принадлежат к царству грибов, семейству болтовых. Белый гриб считается одним из самых распространенных видов, его часто называют боровиком.

Такие грибы имеют массивное тело, состоящее из очень толстой ножки и шляпки. Округлую шляпку боровика часто можно увидеть в форме подушки. На ощупь она может быть абсолютно гладкой или бархатистой. Ножка гриба имеет характерное утолщение внизу или посередине. Поверхность боровика волокнистая или покрыта сеточкой из чешуек, иногда ровная. Мякоть имеет белый или лимонный цвет. На срезе часто становится синей, очень редко красной или остается белой.

Напомним, в октябре нашли новый вид грибов, который распространяется чрезвычайно быстро на территории Волыни. Украинские ученые отметили, что американский боровик массово начал расти в течение последних двух лет и расширять свою географию. Его появление впервые зафиксировали три года назад вблизи сел Мельницы и Нобель. Стремительное распространение, по мнению специалистов, происходит преимущественно из-за изменений климата, местной фауны и флоры.