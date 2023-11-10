"Искал грибы": мужчина обнаружил ракету в лесу Киевской области, — соцсети (видео)

Автор видеоролика предположил, что ракета могла пролететь определенное расстояние, после чего упала в лесополосе.

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В Киевской области меcтный житель пошел в лес в поисках грибов, а нашел неразорвавшуюся ракету. Видеоролик опубликовал один из украинских Telegram-каналов.

Как сообщил автор ролика, ракета, вероятно, могла пролететь определенное расстояние, прежде чем упасть в лесополосе.

На момент публикации материала силовые спецслужбы не комментировали информацию об обнаружении ракеты в Киевской области.

Напомним, что в ночь на 10 ноября российские оккупанты обстреляли Киевскую область. Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Telegram объяснил ситуацию в регионе. Он отметил, что российские оккупанты применили БПЛА для атаки на область. Воздушная тревога продолжалась почти полтора часа. Все вражеские цели были сбиты благодаря профессиональной работе ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

Напомним, 9 ноября подразделение ДШВ за день сбило три БПЛА россиян. Российские захватчики пытаются осуществлять воздушную аэроразведку, применяя для этого различные дроны оперативно-тактического уровня.