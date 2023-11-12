"Иисус", который несет крест в Киев, практически достиг своей цели, — СМИ (видео)

Гражданин США по имени Джим несет с собой большой крест, палатку и коврик.

Мужчина, который несет крест, вероятно, уже на подступах к Киеву. В Telegram-канале Новости.LIVE опубликовали новое видео.

На видео можно увидеть мужчину с длинными волосами и бородой, одетого в белые одежды. Он идет пешком в сторону столицы. С собой у него большой крест и наплечный мешок, в котором находится палатка и коврик, на котором можно спать.

Точную локацию не указали. Ранее путешественника, похожего на Иисуса Христа, видели в Киевской области.

Мужчина 30 октября добрался до Житомира. Как сообщает "Информатор", сейчас он уже подходит к Киеву.

"Американский Иисус" в Украине

Несет крест по Украине гражданин США по имени Джим. В начале осени, вероятно, он прошел польскую границу. Американца 10 октября видели вблизи Луцка, в Княгининке.

По дороге 33-летний мужчина общается со всеми желающими, охотно фотографируется и даже обменивается контактами. Американец рассказывал, что не принадлежит ни к одной церкви.

Он назвал причины своих действий. Джим стремится прославлять Бога, дарить любовь и надежду людям, которых встречает по дороге, а также пытается стать лучшим человеком. Комендантский час он назвал преградой для реализации своего длительного похода.

Последнее место работы Джима — детский сад в Варшаве. Перед этим он работал на обрезке и валке деревьев.

Напомним, в сентябре ученые назвали людей, которые с большей вероятностью увидят лик Иисуса на тосте. Исследование показывает, что существует одна категория людей, которая более склонна к способности видеть знакомые лица в предметах повседневного обихода.