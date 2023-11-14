Мороз и гололедица: синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег на этой неделе (карта)

Неделя в Украине будет холодной и влажной. Однако существенного похолодания, по прогнозу синоптика, стоит ожидать после 20-22 ноября.

В Украине ожидается похолодание, в некоторых областях прогнозируют мокрый снег. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра в Facebook.

Синоптики прогнозируют мокрый снег в северо-восточных областях 16 ноября. В течение недели ожидается северо-восточный ветер с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, днем 14 ноября и на западе 16 ноября местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 0 до 8 градусов тепла, днем от 4 до 10, в южных и западных областях от 8 до 14 градусов. В Карпатах прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Столбики термометров ночью и днем покажут от 3 градусов мороза и до 2 градусов тепла.

Зато в южных областях будет преимущественно без осадков, на остальной территории местами небольшой мокрый снег. Температура ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла, в южных областях от 3 до 8 градусов тепла, а в Крыму ночью ожидается 1-6 градусов тепла ночью и 6-11 — днем.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что неделя в Украине будет холодной и влажной.

"Периодически будут идти дожди разной интенсивности. Однако каких-то угрожающих "минусов" не видно. Да, уже наблюдается температура воздуха с "минусами" в Карпатах и там лепит иногда снег, все по прогнозу. Однако горы имеют особые условия погодообразования и имеют свой метеоэксклюзив", — сказала Наталья Диденко.

По прогнозу Диденко, ближе к выходным ночная температура воздуха будет снижаться и в других регионах, однако резкого похолодания не стоит ждать. Зато существенного похолодания следует ожидать после 20-22 ноября.

Прогноз погоды на 15 ноября

Метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в среду 15 ноября в большинстве областей ожидаются дожди, тогда как в Карпатах с мокрым снегом. В западных областях, Приазовье и Крыму значительные осадки, местами туманы. Будет преобладать юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 4 до 9 градусов тепла, а днем от 6 до 11 градусов, на юге и в Крыму ожидается от 10 до 15 градусов.

Прогноз погоды на 15 ноября

Прогноз погоды на 16 ноября

В четверг 16 ноября Кибальчич предусматривает неустойчивую и дождливую погоду. Днем в западных областях будет без существенных осадков. Ожидается северный и северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду, днем в южных и западных областях местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем от 6 до 11. В северных и западных регионах ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, днем от 3 до 8.

Прогноз погоды на 16 ноября

Прогноз погоды на 17 ноября

В пятницу 17 ноября в Украине пройдут небольшие дожди, однако в центральных и южных областях будет без существенных осадков. В Карпатах и на крайнем севере, по словам Игоря Кибальчича, ожидается мокрый снег. Прогнозируется северо-западный ветер, в западных областях южный — 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза, а днем от 2 до 8 градусов тепла.

Прогноз погоды на 17 ноября

Прогноз погоды на 18 ноября

В субботу 18 ноября ночью будет без существенных осадков. Днем в южных, западных и северных областях синоптик Кибальчич прогнозирует дожди, в Карпатах и на Прикарпатье снег. Будет преобладать ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем от 3 до 8 тепла, в Крыму до 12 градусов тепла.

Прогноз погоды на 18 ноября

Прогноз погоды на 19 ноября

В воскресенье 19 ноября в южных и восточных регионах ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории, считает Кибальчич, будет без существенных осадков. Ожидается северный и северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду, на юге отдельные порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 19 ноября

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова считает, что во второй половине ноября средняя температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла. По ее словам, температурный режим будет колебаться, однако особых похолоданий не будет.

Ранее сообщалось, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в ноябре будет холодно, возможны ночные заморозки. В середине месяца ожидается некоторое потепление, которое будет долговременным.