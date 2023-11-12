Синоптики предупредили украинцев о снегопадах: где и когда заснежит

Во второй половине недели, ближе к выходным, в Украину придет холодный воздух из северных регионов Европы. Поэтому местами осадки будут переходить в снег.

Related video

Мелкий дождь, который в эти выходные шел на большей части Украины, на следующей неделе заменит снег. Такой прогноз погоды с 13 по 19 ноября дали синоптики "Укргидрометцентра".

Погода в Украине в понедельник, 13 ноября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью в северо-восточной части небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 4-9°, в южной части 8-13°. В Карпатах небольшой мокрый снег; температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза.

Погода в Украине во вторник, 14 ноября

В западных регионах страны днем также в северных и центральных областях ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Карпатах пройдет мокрый снег. В южных областях и на территории Крыма ночью и утром местами туман. Ветер юго-западной, с порывами 5-10 м/с. Ночная температура +3…-2°С, дневная +8…+13°С, в северных областях +4…+9°С.

Важно

Ожидается сильный снег и ветер: синоптики дали прогноз на выходные (карта)

Погода в Украине в среду, 15 ноября

На большей части Украины ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В западных областях, Приазовье и в Крыму осадки, местами будет туманно. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем +6…+11 °С, на юге и в Крыму +10…+15 °С.

Погода в Украине в четверг, 16 ноября

Сохранится неустойчивая и дождливая погода. Лишь днем в западных областях без существенных осадков. Ветер северный / северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных и западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +4…+9°С, днем +6…+11°С. В северных и западных регионах ночью 0…+5°С, днем +3…+8°С.

Погода в Украине в пятницу, 17 ноября

В центральных и южных областях без существенных осадков, на остальной Украине пройдут небольшие дожди, в Карпатах и на крайнем севере с мокрым снегом. Ветер северо-западный, в западных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -3°С, днем +2…+8°С.

Напомним, 12 ноября мы писали о том, что появились невероятные кадры с горы Поп Иван. Из-за снежных осадков и ограниченной видимости, спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы.

Также мы писали о том, когда в Украину придут морозы и выпадет снег. Спрогнозировать снег в ноябре сложно, однако его не стоит исключать, поскольку по статистическим климатическим данным в это время он не является чем-то аномальным