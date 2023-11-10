Ожидается сильный снег и ветер: синоптики дали прогноз на выходные (карта)

Синоптики предупредили о грозах и значительных порывах ветра, которые будут достигать 15-22 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности, желтый.

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На выходных 11-12 ноября в некоторых регионах ожидаются значительные дожди с грозами и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На выходных Украину посетит целая компания бурных метеорологических явлений. Активный циклон с юго-запада Европы со странным названием Helmoe (еще и третий) обусловит практически повсеместно в Украине дожди! Внимание! Возможны сильные дожди! И в субботу, и в воскресенье", — сказала Наталья Диденко.

Активность циклона

Также синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях в субботу. В частности, утром и днем 11 ноября и в течение 12 ноября во всех регионах, кроме западных, порывы ветра будут достигать 15-22 метров в секунду. 12 ноября в южной части, центральных и восточных областях местами — 25 метров в секунду. В частности, в большинстве областей объявлен первый уровень опасности, желтый.

Опасные гидрометеорологические явления в Украине

Прогноз погоды на субботу 11 ноября

По прогнозу синоптика Диденко в субботу в восточной части будет без существенных осадков. Ожидается ветер северо-западного направления, который будет достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду, местами до 25. В Карпатах из-за низкой температуры будет идти мокрый снег, синоптик предупреждает, что он может быть сильным. На юге Украины будут идти дожди, которые будут сопровождаться грозами. В течение суток температура воздуха в большинстве областей составит от 7 до 12 градусов тепла, на юге от 12 до 17.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в субботу 11 октября во всех областях, кроме восточных, ожидаются небольшие и умеренные дожди, тогда как в южных областях местами значительные дожди с грозами. Утром и днем во всех регионах, кроме западных, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут от 2 до 8 градусов тепла, а днем от 7 до 12, в южной части ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла, а днем от 13 до 18.

Прогноз погоды на 11 ноября

Прогноз погоды на воскресенье 12 ноября

В Укргидрометцентре предупреждают, что в воскресенье 12 октября в северных и центральных областях ожидаются умеренные, тогда как ночью и в южных — значительные дожди. Синоптики прогнозируют значительный мокрый снег в Карпатах. Порывы ветра во всех областях, кроме западных, будут достигать 15-22 метров в секунду, а в южной части, восточных и центральных областях местами — 25 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится с субботы, но на западе несколько снизится.

Прогноз погоды на 13 ноября

Прогноз погоды на понедельник 13 ноября

В понедельник 13 октября будет преобладать погода без осадков, небольшой дождь возможен ночью на северо-востоке. Столбики термометров ночью покажут от 0 до 7 градусов тепла, а днем на севере от 3 до 8, на остальной территории ожидается от 6 до 11, на юге — до 14 градусов тепла.

Прогноз погоды на 13 ноября

Прогноз погоды на выходные в Киеве и области

На выходных, по прогнозу Наталки Диденко, в Киеве ожидаются дожди, также прогнозируется северо-западный сильный ветер. Температура воздуха днем составит +9 градусов в субботу и +7 — в воскресенье.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, что в Киевской области 11 ноября ожидается облачная погода, ночью без осадков, однако днем возможен дождь. Будет преобладать юго-восточный ветер, 7-12 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет 3-8 градусов тепла, днем 7-12, в Киеве ночью 5-7, днем около 10.

"11 ноября, 12 ноября днем порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром 12 ноября значительный дождь. И уровень опасности", — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, синоптики рассказали, что во второй половине ноября температура воздуха будет постепенно снижаться. В частности, среднемесячная ожидается на уровне 2-7 градусов тепла.

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что в ноябре возможны различные похолодания, в частности бывают случаи, когда осенний месяц может быть холоднее декабря.