Заставляла сына материться в эфире: в Луцке полиция наказала нетрезвую звезду ТикТока (видео)

Видео блогерши оценили не все, а женщиной заинтересовались правоохранительные органы, разыскали ее и провели воспитательную беседу.

В Луцке полиция разыскала женщину, которая выкладывала в ТикТок свои нетрезвые стримы и заставляла своего малолетнего сына материться в кадре. На горе-мать составили админпротокол. Об этом пишет издание ZAXID.NET.

Да, женщина прославилась тем, что распространяла в сети видео, где она, находясь в нетрезвом состоянии, заставляет сына ругаться в кадре. Кромки женщины обнародовали в местных Telegram-каналах.

"Они говорят, что я тебя учу материться. А ну расскажи им "по понятиям"! Этот ребенок за меня еб**ло вам набьет. Он — мамин сыночек, он меня любит, он без меня некуда", – говорит женщина в кадре.

На другом видео она ругает сына, который говорит, что у него сел телефон.

"Какого их, где зарядка? Иди нах*, чепуш*ло, бл**", — говорит она.

Нетрезвые видео "блогерши" оценили не все, а "стримеркой" заинтересовались правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе полиции Волыни, полицейские обнаружили видео женщины в соцсетях утром, 13 ноября.

"Правоохранители установили личность женщины и место ее проживания, также уже пообщались с ней по недопущению подобного поведения в будущем. Присутствовали и специалисты службы по делам детей", – говорится в сообщении.

На женщину составил админпротокол по ст. 184 КУоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит 850 грн штрафа.

Напомним, что в Тернопольской области суд оштрафовал женщину, которая обматерила свекровь в "вайбере". Правоохранители трактовали нецензурную переписку как "домашнее насилие психологического характера", составили админпротокол и передали его в суд.

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