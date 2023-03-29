"Рамсы попутали": при въезде в Киев задержали пьяного священника УПЦ МП (видео)

Задержанный батюшка обматерил пограничников и прокричал, что его "пацаны под Бахмутом погибают"

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В среду, 29 марта на официальной странице Госпогранслужбы Украины появилось видео, на котором задержанный на въезде в Киев священник УПЦ МП без водительского удостоверения грубо ругает сотрудников службы. Видео было опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

"Поп, пьяный в стельку, пытался прорваться в Киев. При себе имел только документы, выданные на неизвестную личность во временно оккупированном Крыму и на территории России", – подписано опубликованное пограничниками видео.

На видео не показано лицо задержанного, однако очевидно, что священник в состоянии сильного алкогольного опьянения не стесняется в выражениях, обзывая нецензурными словами сотрудников службы.

На видео батюшка не стесняет себя в выражениях

"Поп общался с пограничниками на жаргоне "московского патриархата". Под конец дерзкого монолога батюшка взволновался, что у него "пацаны под Бахмутом сдохли". Какие еще грехи скрывал "священнослужитель", выяснят правоохранители", – отмечают в ведомстве.

Напомним, 29 марта — тот самый день, когда монахи УПЦ МП должны покинуть стены монастыря в Киево-Печерской Лавре. Однако спикер УПЦ МП митрополит Нежинский и Прилукский Климент заявил, что для выселения монахов нет юридических оснований.

Также, в понедельник, 27 марта, в сети появилось видео, на котором сняли бывшего наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Петр Лебедь), который намеревался оформить загранпаспорт.