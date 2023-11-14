Отмена заочного и вечернего образования: в Раде рассказали, когда рассмотрят законопроект

По словам народного депутата Романа Грищука, новый законопроект об отмене некоторых форм получения образования готовит Минобразования по поручению Кабинета министров Украины.

Член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Грищук сообщил, что решение об отмене заочного и вечернего образования будет рассматриваться в отдельном законопроекте, который сейчас разрабатывается в Министерстве образования и науки и будет подан в парламент от имени Кабинета министров. Об этом пишет агентство "Укринформ".

Грищук пояснил, что пункт об отмене заочной и вечерней формы для получения степеней бакалавра и магистра входил в изначальную редакцию закона №10092 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года", который был принят 8 ноября 2023 года. Но комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций исключил его. В итоговой редакции закон касается только формата проведения национального мультипредметного теста по окончании текущего учебного года.

"Когда подавали этот законопроект, в нем была норма о замене вечерней и заочной формы обучения на дистанционную. Однако во время подготовки некоторые фракции высказались против, не хотели голосовать за этот законопроект сразу и в первом, и во втором чтениях. А нам нужно было скорее проголосовать законопроект о НМТ, чтобы все четко понимали формат в следующем вступительном году", – рассказал народный депутат.

Грищук добавил, что как только в МОН будет наработано положение об отмене заочной и вечерней форм обучения, соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, законопроект об отмене заочной и вечерней форм образования и порядке проведения НМТ был зарегистрирован в ВР в конце сентября. Инициаторы законопроекта утверждали, что высшие учебные заведения получили достаточный опыт дистанционного обучения, поэтому смогут заменить им заочную и вечернюю формы получения знаний.

Ранее Фокус писал, зачем в Украине планируют отмену заочной формы обучения. После отмены "заочки", власти обещают студентам больше свободы выбора: смогут сами определять длительность обучения, предметы и менять специальности. Параллельно решается вопрос подготовки научных кадров для ВСУ — инженеров, программистов и специалистов по обработке данных.