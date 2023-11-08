Заочну та вечірню форми навчання в Україні не скасували: подробиці про законопроєкт

За скасування заочного і вечірнього навчання депутати не голосували. Подробиці про новий законопроєкт повідомила експертка з питань вищої освіти Юлія Гришина.

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Народні депутати України проголосували за законопроєкт 10092. Чи передбачає він скасування заочної та вечірньої форми навчання від 2024 року, пояснила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

За її словами, у законопроєкті №10092, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, і справді був пункт про скасування заочної і вечірньої форм навчання, проте члени освітнього комітету під час розгляду законопроєкту 13 жовтня рекомендували виключити даний пункт. Тож на засіданні 8 листопада законопроєкт був проголосований за виключенням вище згаданого пункту.

"Заочну і вечірню форму навчання НЕ скасовано", — повідомила Гришина.

Нагадаємо, що ЗМІ поширюють інформацію про те, що від 2024 року набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра нібито буде відбуватися лише на "стаціонар" та дистанційну форму, а також для здобуття вищої освіти молодшого бакалавра.

За законопроєкт дійсно проголосувало 285 народних обранців, як повідомив парламентар Ярослав Железняк. Однак пізніше стало відомо, що пункт про скасування заочного навчання та вечірньої форми був виключений.

Яким буде відбір вступників 2024

За законом, від 2024 року конкурсний відбір абітурієнтів триватиме за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років.

Конкурсний відбор буде містити чотири предмети:

українську мову,

математику,

історію України,

предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література)

Для вступників на відповідні спеціальності може додатково використовуватися єдине фахове вступне випробування з економіки та управління або аграрних наук, зазначається у документі.

Додамо, що нововведення очікують і школярів. Вже наступного року їм доведеться складати ДПА з чотирьох предметів — окрім української мови та математики, ще історію України та іноземну мову. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні надання студентам відстрочки від призову регулює стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там написано, що відстрочка від мобілізації надається студентам денної та дуальної форми навчання незалежно від раніше здобутої освіти, спеціалізації та віку.