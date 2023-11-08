Заочную и вечернюю формы обучения в Украине не отменили: подробности законопроекта

За отмену заочного и вечернего обучения депутаты не голосовали. Подробности о новом законопроекте сообщила эксперт по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

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Народные депутаты Украины проголосовали за законопроект 10092. Предусматривает ли он отмену заочной и вечерней формы обучения с 2024 года, объяснила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

По ее словам, в законопроекте №10092, который сегодня приняла Верховная Рада, действительно был пункт об отмене заочной и вечерней форм обучения, однако члены образовательного комитета при рассмотрении законопроекта 13 октября рекомендовали исключить данный пункт. Поэтому на заседании 8 ноября законопроект был проголосован за исключением вышеупомянутого пункта.

"Заочная и вечерняя форма обучения не отменена", — сообщила Гришина.

Напомним, что СМИ распространяют информацию о том, что с 2024 года набор абитуриентов для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра якобы будет происходить только на "стационар" и дистанционную форму, а также для получения высшего образования младшего бакалавра.

За законопроект действительно проголосовало 285 народных избранников, как сообщил парламентарий Ярослав Железняк. Однако позже стало известно, что пункт об отмене заочного обучения и вечерней формы был исключен.

Каким будет отбор поступающих 2024 года

По закону, с 2024 года конкурсный отбор абитуриентов будет продолжаться по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года и/или вступительных испытаний 2022-2024 годов.

Конкурсный отбор будет включать четыре предмета:

украинский язык,

математику,

историю Украины,

предмет на выбор (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература)

Для поступающих на соответствующие специальности может дополнительно использоваться единый вступительный экзамен по экономике и управлению или аграрным наукам, отмечается в документе.

Добавим, что нововведения ожидают и школьников. Уже в следующем году им придется сдавать ГИА по четырем предметам — кроме украинского языка и математики, еще историю Украины и иностранный язык. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, во время мобилизации в Украине предоставление студентам отсрочки от призыва регулирует статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там написано, что отсрочка от мобилизации предоставляется студентам дневной и дуальной формы обучения независимо от ранее полученного образования, специализации и возраста.