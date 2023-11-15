25 кг ядовитого вещества: в Киеве и на Львовщине одновременно обнаружили емкости с ртутью (фото, видео)

В Дрогобыче закрытую банку с ртутью нашли во время земляных работ. Опасный контейнер в столице, по словам спасателей, выявили в Днепровском районе возле железной дороги.

В Киеве и во Львовской области, в городе Дрогобыч, были найдены емкости с несколькими килограммами ртути. Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве в Facebook и ГСЧС Украины в Telegram.

Сотрудники ГСЧС прибыли на место находки и установили, что в емкости есть около 20 килограммов ртути. Ее тщательно упаковали и передали специалистам Киевской службы спасения для утилизации.

Ртуть в Дрогобыче

По данным ГСЧС, в Дрогобыче герметично закрытую банку с ртутью нашли во время земляных работ. Свидетели сразу обнаружили спасателей, которые выяснили, что в стеклянном сосуде — пять килограммов ртути. Ее передали специалистам гражданской защиты для утилизации.

Ртуть в Дрогобыче Фото: ГСНС

Ртуть в Киеве — что известно

В столице об обстоятельствах происшествия не сообщают, их устанавливают правоохранители. Сотрудники ГСЧС сообщили, что на месте обнаружения опасного контейнера было около 20 килограммов ртути.

ГСЧС обнаруживает ртуть в Киеве

"Прибыв на место, отделение химиков установили, что в металлической емкости находится около 20 кг ртути", — сообщили специалисты.

Ртуть в Киеве

Опасность ртути для здоровья

Ртуть — это металл, который при комнатной температуре представляет собой жидкость светло-серого цвета, и она очень ядовита.

По информации специалистов ВОЗ, ртуть поражает нервную систему, а долгое ее воздействие вызывает даже сумасшествие. Отравляет не сама ртуть, а ее пары. В отличие от других жидкостей, испаряется она даже при низких температурах воздуха. Яд накапливается практически во всем — в обоях, штукатурке, краске, в бетонных плитах, в швах кирпичной кладки. Поэтому очень важно его вовремя обнаружить и правильно обезвредить и утилизировать.

Солям ртути свойственно коррозионное воздействие на кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт и могут приводить к интоксикации почек при глотании.

Об отравлении ртутью можно говорить, когда чрезмерное количество вещества попадает в организм при вдыхании паров.

Симптомы, к которым может привести вдыхание ртути:

дрожь,

бессонница,

потери памяти,

нервно-мышечные расстройства,

головная боль,

когнитивная и моторная дисфункции

Напомним, исследователи рассказали о крошечных невидимых глазу частицах, спускающихся с неба ежедневно и, похоже, ученые недооценили их угрозу.