В Киеве пьяная 20-летняя женщина-водитель совершила ДТП: погибли два человека (фото)

По информации полиции, прокатиться на автомобиле женщине предложил знакомый. Мужчина знал, что та находилась в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения автомобилей они скрылись с места происшествия.

Правоохранители задержали 20-летнюю киевлянку, которая пьяной совершила смертельное ДТП в Голосеевском районе города. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Авария произошла 14 ноября на улице Старокиевской в результате встречного столкновения автомобилей Audi и Toyota. В полиции говорят, что 40-летний водитель автомобиля Toyota и его 39-летний пассажир погибли от полученных травм. Водитель другого автомобиля, 20-летняя киевлянка, скрылась с места аварии, однако вскоре ее разыскали.

Установлено, что вместе с женщиной был ее знакомый, который и позволил ей прокатиться на автомобиле зная, что она пьяна. После столкновения автомобилей они скрылись с места аварии.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Кроме того, 20-летняя киевлянка уже не впервые садится за руль в нетрезвом состоянии. В начале лета этого года суд лишил ее права управлять транспортными средствами именно за нетрезвую езду.

Правоохранители задержали женщину и ее знакомого. Водителю сообщили подозрение в невыполнении решения суда и в нарушении ПДД в состоянии опьянения. За содеянное ей грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением водительских прав на срок от 7 до 10 лет.

За допуск пьяной водительницы за руль ее 34-летнему знакомому грозит до 5 лет заключения. Также его могут лишить права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до 3 лет.

Напомним, на Закарпатье грузовик насмерть переехал полуторагодовалую девочку. За ребенком, который вышел на дорогу, не уследила пьяная мать. Ей грозит до 5-ти лет заключения. Водитель грузовика на момент аварии был трезв, его поместили в изолятор временного содержания.

Также недавно в Полтавской области на трассе Киев-Харьков из-за сильного тумана столкнулось 10 автомобилей. Сообщалось, что один водитель в результате аварии погиб.