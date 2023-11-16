7 тысяч гривен за услуги: в прифронтовом Славянске разоблачили бордель внутри отеля (фото)

По данным следствия, ежемесячно организаторы незаконного бизнеса зарабатывали 900 тысяч гривен. Теперь "предпринимателям" грозит до 7 лет лишения свободы.

В Донецкой области удалось разоблачить группу граждан, которые обустроили в одном из отелей бордель. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура 16 ноября.

По данным следствия, незаконный бизнес был организован четырьмя местными жительницами в городе Славянск. В июне этого года они открыли в одном из отельно-развлекательных комплексов бордель с целью обогащения.

"Деловые партнерши" подыскивали женщин в возрасте от 28 до 35 лет, готовых заниматься проституцией. Организатор "бизнеса" селила их в отдельных гостиничных номерах, где они предоставляли мужчинам услуги интимного характера. Свою рекламу они размещали в интернете", — говорится в сообщении.

Клиенты могли заказать услуги по номеру телефона или непосредственно у администратора отеля на рецепции. Сначала мужчины должны были ознакомиться с ценами на услуги, потом выбирали девушку и их сопровождали в соответствующие номера.

В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля Фото: Областная прокуратура Донецкой области В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля Фото: Областная прокуратура Донецкой области В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля Фото: Областная прокуратура Донецкой области В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля Фото: Областная прокуратура Донецкой области В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля Фото: Областная прокуратура Донецкой области

Один час "интима" обходился клиентам от 5 до 7 тысяч гривен и за 5 месяцев работы зафиксировано 10 таких "сотрудниц". В Донецкой областной прокуратуре отметили, что в среднем ежемесячный заработок борделя был на уровне 900 тысяч гривен.

"В ноябре 2023 года противоправная деятельность группы лиц разоблачена и прекращена. Во время санкционированных следственным судьей обысков у них обнаружены и изъяты интимные товары, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства в сумме более 150 000 грн", — отмечает следствие.

Сейчас организаторам незаконного бизнеса выбирают меру пресечения. Санкции статьи, которая им угрожает, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что в Киеве накрыли подпольное казино. Сотрудники проломили дыру в стене, чтобы сбежать. По данным следствия, в соседнем помещении, которое и повредили сбежавшие представители незаконного игорного бизнеса, находилось кафе. Теперь злоумышленникам грозит двойное наказание.