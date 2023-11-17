Сделал себе чай и надел тапочки: в Одессе женщина в своей квартире нашла бездомного (видео)

Мужчина передвигался по квартире и спокойно, но с виноватым видом, реагировал на возмущения владелицы квартиры.

В Одессе женщина вернулась домой и неожиданно обнаружила у себя гостя. Бездомный мужчина, вооружившись бумажным стаканчиком с чаем, сидел у нее в комнате. Одесситка сняла видео разговора с визитером. Кадры в сеть выложил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Ты что здесь делаешь? Куда ты зашел погреться? Ты совсем страх потерял?", — говорит на видео женщина.

Между тем мужчина с виноватым видом, чаем в руках и в новеньких женских домашних тапочках, пытался перейти в безопасное место подальше от громких разборок владелицы квартиры — допить свой напиток и спокойно пересидеть.

Женщина предупредила, что вызовет полицию, поскольку она сама дома с маленьким ребенком.

Удалось ли бездомному отогреться и не попасть в руки полиции, неизвестно.

Напомним, что путешествие британца обернулось попрошайничеством в Москве и вызовом полиции. 35-летний Джордж Боултби проживал на острове Мэн и имел семью — жену и троих детей.

Ранее сообщалось, что бездомный, который спас ребенка в коляске, сразу после этого получил работу. Благодаря своему подвигу бывший бездомный, по имени Рон Нессман стал героем.