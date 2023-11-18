"Детективная история": Ирина Фарион отреагировала на "пинг-понг" со своим увольнением

Преподавательница заявила, что до сих пор так и не получила бумаги из университета и сама уже имеет желание начать процесс увольнения тех, кто уволил ее.

На сайте Львовской политехники исчезло и снова появилось сообщение об увольнении с должности преподавательницы и профессора универститета Ирины Фарион. Языковед отреагировала на такой "пинг-понг" со своим увольнением в своем телеграмм-канале.

"Сейчас в течение дня продолжались детективные истории с исчезновением или снова появлением на официальных страницах Минобразования и Львовской политехники приказа о моем увольнении. Искренне признаюсь: имею одну из самых сладких мечтаний того приказа уже в конце концов получить по почте и начать процесс освобождения тех, кто меня освободил от их же ничтожества", — прокомментировала она.

Так, 17 ноября, с сайта Львовской политехники и соцсетей вуза исчезла информация об увольнении преподавательницы Ирины Фарион — при переходе по ссылке на новость на экране выдавало "У вас недостаточно прав для доступа к этой странице".

Позже сообщение снова появилось на сайте. В нем говорится о том, что "в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Национальный университет "Львовская политехника" с 16 ноября 2023 года расторгает трудовое соглашение с профессором кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Ириной Фарион".

За что уволили Ирину Фарион

4 ноября преподаватель Национального университета "Львовская Политехника" Ирина Фарион заявила, что не может называть украинских военных, которые общаются на русском языке, украинцами. Она заявила, что такие военнослужащие "позорят ВСУ".

Студентам НУ "Львовская политехника" не понравилась такая позиция преподавательницы и они вышли на митинг с требованием ее уволить.