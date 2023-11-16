Сначала дроны, потом Фарионы. Почему армия должна быть на первом месте даже для скандального филолога

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Сначала ДРОНЫ, потом Фарионы!

Мы меньше говорим о статье Залужного, реже выходим на пикеты, чтобы деньги шли на дроны, а не стадионы, меньше донатим на ВСУ, но очень озабочены судьбой Фарион. Наблюдаю, что даже взрослые адекватные люди активно включились в эту дискуссию и маховик только раскручивается. И на замечание, что сейчас критически нужны мины, дроны и планшеты — ты слышишь, что это все хорошо, но сначала надо заняться Фарион и языком. Я глубоко убежден, что это ложный путь. И ниже изложу свое видение этой ситуации.

Если коротко, то считаю, что язык ВАЖЕН, но НЕ ко времени. Если немного шире — здесь работает закон минимума Либиха. Если еще шире — то сейчас разберем по пунктам. Прежде всего, почему я вообще решил, что имею право высказывать какое-то свое мнение по этому поводу. Потому что я был ТАМ, в частности, в Бахмуте, потому что сейчас я не ТАМ и понимаю, насколько сильно отличаются миры ТАМ и ЗДЕСЬ. Кроме того, я ученый и поэтому всегда ищу, как объяснить какие-то процессы и явления. И в этом конкретном случае, на мой взгляд, нам поможет бочка Либиха.

Это известная иллюстрация, которую, как говорят, применял выдающийся немецкий химик Юстус фон Либих для визуализации своего закона минимума. Суть визуализации очень проста — уровень воды в бочке, которая сделана из дощечек разной длины, будет соответствовать длине самой короткой из них. Другими словами, тот фактор, который находится в минимуме, и будет определяющим. Если у растения есть достаточное количество воды и питательных веществ, но нет света — оно погибнет из-за нехватки света. Этот показатель будет в минимуме. Если есть достаточно питательных веществ и света, но не хватает воды — оно погибнет от нехватки воды. Но эти факторы разные. Количество дней, которые растение проживет без воды и без света, разное. Также, один из этих показателей нельзя компенсировать избытком другого — сколько света не давай растению (хоть в 10 раз больше), если нет воды — оно не выживет. Думаю, логика понятна.

Что это все значит в нашей ситуации. У людей, которые на фронте и которые в тылу — очень разные лимитирующие факторы. Очень разные те факторы, которые являются критическими для выживания и пребывания в зоне условного комфорта. Причем, это не только 2 позиции — ФРОНТ и ТЫЛ. Их значительно больше, с кучей промежуточных. Хуже всего — тем, кто идет на штурм или держит оборону в 1 линии окопов. У этих людей свой мир, который люди, не имеющие такого опыта, не могут даже представить. В частности, я — не могу. Немного лучше — тем кто держит оборону в многоэтажках. У этих людей тоже другой мир. Это уже знаю по собственному опыту. Еще немного легче в штабах рот и батальонов. Мир у людей, которые там — отличается и от "окопного", и от "подвального", но имеет кучу своих особенностей — доставка погибших и раненых, идентификация тел, работа в максимально токсичных и агрессивных коллективах и много всякого разного, о чем гражданский человек старается не думать. Между этими тремя "мирами" постоянно происходит движение — меняются люди, медики забирают раненых, другие военные доставляют патроны, воду и еду (именно в такой последовательности). И из моего опыта пребывания в боевом батальоне — разговоров о языке, вероисповедании или сексуальной ориентации в описанных выше условиях не было вообще. Ни разу.

Есть и такой взгляд на то, кто — лучший защитник Украины Фото: УНИАН

Такие разговоры начинаются, когда ты в безопасности, когда ты имеешь несколько дней отдыха, когда ты помылся и отхаркал не знаю сколько пыли из легких, когда у тебя уже нет лихорадки и ты, наконец, не воняешь, как бомж. До того — даже мыслей таких не возникало ни у меня, ни у моих побратимов.

Человек, который не был в таких условиях — он не может понять, насколько другие приоритеты есть на 0. И он свято убежден в своей правоте, потому что он действительно говорит рациональные вещи, которые в нормальных условиях имеют значение! Только сумасшедший не понимает, что человек должен есть, чтобы жить, да? В нормальных условиях — да. Но когда ты держишь позицию и заканчиваются патроны — патроны важнее еды. Потому что без еды ты проживешь дни, а без патронов — часы. Глупость говорить, что еда не важна в таких условиях. Но корректно сказать, что она не актуальна. Важнее патроны.

Чем дальше от фронта — тем острее поднимается вопрос языка. Особенно активно в крепости Львов.

Но, по своему опыту, могу сказать, что даже в достаточно безопасном Славянске — этим занимается в разы меньше людей, а в Лимане — в разы меньше, чем в Славянске. Когда ты находишься в уютном Львове и думаешь, выпить мне сегодня флет-вайт на обычном молоке или безлактозном — при таком уровне комфорта очень удобно рассуждать о важности языка, вероисповедания или сексуальной ориентации среди Защитников. Зато, когда ты сидишь в подвале многоэтажки под обстрелом и в лучшем случае тебе удалось выпить что-то горячее — ты думаешь, как лучше опорожниться так, чтобы одновременно еще и не вырыгать. Потому что для этого надо подняться из подвала в одну из квартир, где канализации давно нет и кучи дерьма в унитазах достигают где-то 30 см выше ободка, а где-то 40 см. И ты думаешь — может, я поднимусь на 2 этажа выше — там куча дерьма значительно меньше и только где-то на 5 см выступает, но там разваленная стена и выше шанс, что по тебе прилетит.

Это один небольшой пример, который позволяет увидеть, насколько разные миры ТАМ и ЗДЕСЬ. Я им не хотел никого задеть или упрекнуть, но объяснить — что нормальный человек не способен понять масштабов ужаса, разрухи, нечеловеческих условий, в которых воюют наши Защитники. Я, хоть и был в Бахмуте, видел лишь какую-то незначительную частичку. Кто-то видел ЗНАЧИТЕЛЬНО больше меня. Но того, что я видел, вполне достаточно, чтобы максимально искренне просить гражданских — ОТ ...БИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТ ВОЕННЫХ НА 0! Вы даже приблизительно не осознаете, что пережили и что переживают эти люди! Не учите их, пожалуйста, как вести себя, и что важнее для них и что менее важно (на ваш взгляд). Для этого есть другое место — тыл, и будет другое время. Находитесь в тылу — работайте с тылом. Хотите учить военных на 0 — там всегда рады видеть новых людей.

Помогайте, пожалуйста, фронту! Там нужны дроны-камикадзе, планшеты с "Крапивой", мины для минометов и много всего другого. Если вы в тылу — учите наших русскоязычных братьев и сестер украинскому языку, помогайте им интегрироваться, не смейтесь и не издевайтесь над произношением.

Если мне удастся этим текстом достучаться хоть до 1 человека — я не зря потратил время на его написание.

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