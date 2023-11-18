Нападение на журналиста Михаила Ткача: полиция Киевщины начала уголовное производство

По информации правоохранителей, журналист обратился в медицинское учреждение за помощью из-за телесных повреждений. А медики сообщили об указанном факте в полицию.

На журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача в пятницу, 17 ноября, совершили нападение во время съемки возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин. Следователи Главного управления Национальной полиции в Киевской области начали уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

По словам правоохранителей, заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало.

Кроме того, как отметили в ГУНП, установлено, что сегодня, 18 февраля, Михаил Ткач обратился в медицинское учреждение за помощью из-за телесных повреждений, полученных в результате конфликта возле ресторана.

"Медики сообщили об указанном факте в полицию, как предусматривает процедура в подобных случаях", — отмечается в сообщении.

Правоохранители добавили, что начато досудебное расследование, в ходе которого "возможна дополнительная квалификация".

На Михаила Ткача напали во время съемки: что известно

Напомним, по словам Ткача, 17 ноября около 23:20 журналисты проводили съемку возле ресторана "Тандыр" на Киевщине, где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора.

Как отметил работник издания, вблизи заведения было много автомобилей. Когда охрана одного из посетителей заметила съемку, то начала светить дальним светом и блокировать авто журналистов.

Ткач отметил, что сообщил охране, что является журналистом "Украинской правды". Однако, один из них подошел и ударил по камере, а также нанес удар и самому работнику СМИ.

Напомним, ранее Михаил Ткач сообщал, что в центре Киева несмотря на комендантский час работает заведение Boho Club. Пока в полиции не узнали, что им звонят журналисты, они угрожали вызвать представителей военкомата.