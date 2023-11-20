В Черновцах легковушка въехала в дерево из-за погоды: погибли три человека (фото)

Водитель легковушки BMW не справился с управлением и столкнулся с деревом. Погибшими оказались 22-летний водитель и двое пассажиров в возрасте от 19 до 20 лет, рассказали в полиции.

Утром 20 ноября в Черновцах легковушка BMW въехала в дерево, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области.

"Сегодня, утром, 20 ноября, по улице Маланчука областного центра случилась авария. В результате ДТП погибли трое черновчан. На месте происшествия работают сотрудники Следственного управления ГУНП в Черновицкой области, Управления патрульной полиции, ЧРУП и спасатели", — говорится в сообщении.

Полиция установила, что 22-летний водитель легковушки BMW не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, поэтому столкнулся с деревом. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров в возрасте от 19 до 20 лет.

Следователи начали уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В полиции добавили, что правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств и причин ДТП.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что спасателям удалось деблокировать из автомобиля тела трех погибших — 2001, 2002 и 2003 годов рождения. Кроме этого, работники ГСЧС призвали водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и дорожного движения, учитывая ухудшение погодных условий.

Напомним, 14 ноября в Голосеевском районе Киева 20-летняя девушка, будучи навеселе, совершила смертельное ДТП. Из-за аварии погибли два человека, зато виновница ДТП скрылась с места происшествия, однако ее разыскали правоохранители.

12 ноября во Львовской области произошло тройное ДТП, в результате чего четыре человека получили травмы, в том числе двое детей. По данным полиции, водитель автомобиля Mercedes Е220, который спровоцировал аварию, был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.