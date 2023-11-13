Нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП и "отправил" двух детей в больницу (фото)

Пятилетний мальчик, десятилетняя девочка и 31-летняя женщина, которые находились в салоне Skoda Oktavia, а также водитель, получили травмы.

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В результате тройного ДТП, которое спровоцировал водитель автомобиля Mercedes Е220, четыре человека получили травмы, среди них — два ребенка. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

Автопроисшествие произошло 12 ноября, около 19.30, на автодороге "Тернополь-Львов" на территории села Чижиков Львовского района. За рулем Mercedes Е220 находился 38-летний львовянин. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Впоследствии автомобиль протаранил Great Wall Hover. Этим транспортным средством управлял 58-летний житель Волынской области. Также в аварию попал и автомобиль Skoda Oktavia под управлением 37-летнего жителя Золочева.

Пятилетний мальчик, десятилетняя девочка и 31-летняя женщина, которые находились в салоне Skoda Oktavia, получили травмы. Они были госпитализированы. Пострадал и водитель этой машины.

Мужчина за рулем автомобиля Mercedes Е220, как выяснили полицейские, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители возбудили уголовное производство. В случае доказательства вины, ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

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