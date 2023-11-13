Нетверезий водій спричинив потрійну ДТП та "відправив" двох дітей до лікарні (фото)

П’ятирічний хлопчик, десятирічна дівчинка та 31-річна жінка, які перебували у салоні Skoda Oktavia, а також водій, отримали травми.

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Внаслідок потрійної ДТП, яку спричинив водій автомобіля Mercedes Е220, четверо людей отримали травми, серед них – дві дитини. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook.

Автопригода відбулася 12 листопада, близько 19.30, на автодорозі "Тернопіль-Львів" на території села Чижиків Львівського району. За кермом Mercedes Е220 перебував 38-річний львів’янин. Він не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Згодом автівка протаранила Great Wall Hover. Цим транспортним засобом кермував 58-річний мешканець Волинської області. Також в аварію потрапив й автомобіль Skoda Oktavia під кермуванням 37-річного мешканця Золочева.

П’ятирічний хлопчик, десятирічна дівчинка та 31-річна жінка, які перебували у салоні Skoda Oktavia, отримали травми. Вони були госпіталізовані. Постраждав й водій цієї автівки.

Чоловік за кермом автомобіля Mercedes Е220, як з'ясували поліцейські, кермував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці порушили кримінальне провадження. У разі доведення провини, йому загрожує від трьох до восьми років в'язниці.

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