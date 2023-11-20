Похолодает до 14 градусов мороза: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

В Украине увеличится количество осадков из-за активного циклона с дождями, мокрым снегом и сильным ветром 25-26 ноября. Самыми холодными ночами, по прогнозу синоптиков, будут 22 и 23 ноября.

Во вторник 21 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Тогда уже с 22-23 ноября прогнозируют похолодание. Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Облачно с прояснениями. В западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики отметили, что будет преобладать юго-восточный ветер, на левобережье — северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, в западных областях и Крыму — от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем ожидаются от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, тогда как в большинстве западных и юго-западных областях будет от 3 до 8 градусов тепла, в Одесской области и Крыму — до 11 градусов тепла.

Прогноз погоды на 21 ноября

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в западных областях ночью будет от 0 до 4 градусов тепла, днем температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла. Зато в западных областях, Винницкой и Житомирской — ожидается дождь, в Карпатах — мокрый снег. На остальной территории осадков не прогнозируют.

По словам Диденко, температура воздуха будет низкой 21 ноября — ночью от 1 до 6 градусов мороза, на самой лучшей ночью будет до 5-8 градусов мороза, днем от 3 мороза до 3 градусов тепла. В южных регионах днем будет от 4 до 9 градусов тепла, а в Крыму до плюс 10.

Когда в Украине похолодает

По прогнозу Наталки Диденко, самыми холодными ночами в Украине будут 22 и 23 ноября. Столбики термометров покажут от 5 до 12 градусов мороза, тогда как на севере и северо-востоке возможно до 12-14 градусов мороза.

25-26 ноября в Украине станет больше осадков из-за активного циклона с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.

Активный циклон

Прогноз погоды в Киеве и области на 21 ноября

Синоптик Наталья Диденко 21 ноября прогнозирует в Киеве холодную погоду. Ночью ожидается от 3 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза. Зато осадки маловероятны.

В Укргидрометцентре рассказали, что в Киевской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла, тогда как в Киеве ожидается ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Напомним, 17 ноября в Волынской области выпал первый снег. Ночью снег начал падать в Любомльском районе, а утром — на Турийщине.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в ноябре будет холодно с ночными заморозками. По его словам, в середине месяца ожидается потепление, однако в конце — снова похолодает.