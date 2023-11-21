-12 градусов, гололедица и снег в большинстве областей: прогноз погоды на завтра (карта)

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. На дорогах ожидается гололедица, І уровень опасности.

В Украине 22 ноября ожидается облачная погода. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра в Facebook.

"Облачно. В Украине, кроме северо-востока и востока, небольшой снег и мокрый снег, в южной части умеренные осадки, преимущественно в виде дождя", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют гололед в западных и центральных областях, кроме этого, на западе страны ночью и утром местами будет туман. Во всех областях, кроме юга, на дорогах ожидается гололедица. Будет преобладать северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток в северных областях будет от 1 до 6 градусов, в восточных от 6 до 11 градусов мороза, на остальных территориях ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла — днем на юге страны будет от 0 до 5 градусов тепла, в Крыму — до 10.

Прогноз погоды на 22 ноября

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, в среду 22 ноября холодную и сырую погоду. С ее слов, ночью ожидается от 3 до 9 градусов мороза, на северо-востоке от 7 до 12 градусов мороза. В течение дня столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов мороза, в южных областях, на Закарпатье ожидается 2-7 градусов тепла, в Крыму — 5-12 градусов тепла.

"Дождь и мокрый снег пройдут в среду в южной части, местами в центральных областях, в западной части, в Луганской и Донецкой областях. На севере Украины и в Харьковской области будет преимущественно без осадков", — сказала Наталья Диденко.

В ГСЧС предупреждают, что 22 ноября на дорогах возможна гололедица. Во всех областях, кроме крайнего юга, погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"Призываем пешеходов и водителей быть бдительными и соблюдать ПДД и элементарные правила безопасности", — говорится в сообщении ГСЧС.

Когда в Украине похолодает

В ночь с 22 на 23 ноября морозы усилятся, однако уже 24-25 ноября ожидается потепление, рассказала Диденко.

"Внимательно! По предварительным прогнозам, 26-го ноября, в воскресенье, Украину посетит активный циклон. Поэтому погода усложнится — дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер", — спрогнозировала синоптик.

Прогноз погоды в Киеве и области на 22 ноября

Наталка Диденко рассказала, что ночью 22 ноября в Киеве будет от 2 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов мороза. Будет без существенных осадков, местами возможен небольшой мокрый снег.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Киевской области 22 ноября будет облачно, днем местами ожидается небольшой снег, на дорогах — гололедица. Будет преобладать северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью и днем будет от 1 до 6 градусов мороза, в Киеве — от 2 до 4 мороза.

Кроме этого, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"22 ноября на дорогах гололедица. И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отметили синоптики.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра рассказывали, что средняя месячная температура воздуха ноября составит около 2-7 градусов тепла, что является близким к норме. По словам метеоролога Вазиры Мартазиновой, ноябрь может быть холоднее декабря.

17 ноября в Волынской области выпал первый снег. В частности, снежную погоду наблюдали жители Любомльского района и Турийщины.