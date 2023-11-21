Обучение во время войны: как собрать рюкзак безопасности для ребенка, — Минздрав (инфографика)

В министерстве считают, что рюкзак безопасности, который ребенок будет держать в школе, должен учитывать не только базовую составляющую безопасности, но и заботливую.

Новый учебный год, как и прошлый, начался в условиях войны и постоянных воздушных тревог. Угрозы обстрелов и пребывание во время занятий в убежищах становятся привычным элементом учебного процесса. О том, как родителям поддержать ребенка, когда он находится в школе, посоветовали в Министерстве здравоохранения Украины.

"Если дома родители или опекуны понимают как поддержать ребенка, то в школе ваш ребенок будет в компании сверстников и с учителями, поэтому важно, чтобы ребенок не переживал о том, что он без своих важных взрослых", — говорят в Минздраве.

Чтобы создать ребенку комфортные условия во время воздушных тревог, в ведомстве советуют объяснить ему, что будет происходить в школе. Ребенок должен понять, что даже когда рядом нет родителей, с ним будет учительница или куратор, чьи инструкции следует четко соблюдать.

"Дополнительно, советуем вам собрать рюкзак безопасности, который ребенок будет держать в школе и учесть не только базовую составляющую безопасности, но и заботливую", — добавили в Министерстве.

Составляющая безопасности рюкзака школьника

несколько снеков, которые по вкусу ребенку, имеют долгий срок хранения и неприхотливы к температурному режиму;

питьевая вода — бутылка 0,5 или 1 литр, в зависимости от того, как много привык пить ребенок;

сухие и влажные салфетки;

антисептическое средство в удобной небольшой упаковке;

лекарства, которые ребенок принимает постоянно, и инструкцию, как их принимать (убедитесь, что учитель предупрежден о том, что ребенку могут понадобиться лекарства);

записка с личными данными ребенка и контактами ближайших родственников (для лучшего хранения заламинируйте записку);

телефон и заряженный павербанк (если у ребенка нет телефона, контакты родителей или опекунов должны быть у учителя).

Что положить в рюкзак безопасности школьника Фото: Facebook / МОЗ

Рюкзак безопасности — эмоциональная и развлекательная составляющая

Добавьте в рюкзак безопасности те вещи, которые помогут ребенку отвлечься от тревожной ситуации и напомнят о любви и заботе родных. Это может быть:

карандаши и раскраски или альбом для рисования;

любимая игрушка, или антистресс-игрушка (например, pop it);

воздушный пластилин;

книга — печатная, электронная или в аудиоформате;

наушники, если ваш ребенок пользуется гаджетами, или просто беруши, чтобы снизить звуковую нагрузку на случай сильного обстрела.

Что положить в рюкзак безопасности школьника Фото: Facebook / МОЗ

Обязательно положите какую-то вещь, которая напомнит ребенку о близких людях:

совместное фото или коллаж;

поддерживающую записку или рисунок;

какую-то безделушку, которая ассоциируется у ребенка с приятными воспоминаниями.

Собирая рюкзак безопасности школьника, обратите внимание на то, чтобы его вес был подъемным для ребенка.

Что положить в рюкзак безопасности школьника Фото: Facebook / МОЗ

Напомним, что нужно знать родителям школьников о подготовке к урокам. Обучение во время полномасштабной войны — настоящий вызов не только для детей, но и для их семей и учителей.

Ранее Фокус писал, как начался учебный год в школах Украины. По словам главы МОН Оксена Лисового, главный приоритет — безопасность, поэтому школы предлагают разные форматы обучения, включая очное присутствие, дистанционное обучение и комбинированный подход.