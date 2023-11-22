Заманивали обещаниями: украинские мигранты попали в рабство в Португалии, — СМИ

Злоумышленники нанимали на работу малообеспеченных мигрантов, а затем отбирали у них паспорта и удерживали зарплату. Людей "приглашали" работать на ферме с хорошей зарплатой.

В Португалии правоохранители разоблачили группу людей, подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации. Жертвами злоумышленников стали мигранты из Украины, Румынии, Молдовы, Индии, Сенегала и Пакистана. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что в португальском регионе Алентежу полиция арестовала 28 человек, причастных к торговле людьми и трудовой эксплуатации. Подозреваемые эксплуатировали мигрантов, заманивая их в Португалию обещаниями работы на фермах.

В рамках этого дела правоохранители провели 78 обысков во время которых изъяли доказательства противозаконной деятельности и "идентифицировали десятки жертв".

Задержанные, среди которых как граждане Португалии, так и иностранцы, подозреваются в торговле людьми и содействии нелегальной иммиграции, нелегальном найме на работу, вымогательстве, отмывании денег и нанесении физического вреда.

Reuters пишет, что в последнее время в Португалии участились случаи торговли людьми, особенно в сельскохозяйственном секторе. Злоумышленники нанимают на работу малообеспеченных мигрантов, а затем отбирают у них паспорта и не выплачивают им зарплату. Людей размещают в основном в жилье без удобств, или с минимальными удобствами.

Напомним, что в Польше украинец спас гражданина Латвии с инвалидностью, который попал в трудовое рабство.

Ранее сообщалось, что Украина может вернуть лишь половину мигрантов, которые выехали после начала вторжения РФ.