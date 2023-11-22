Правоохранители задержали наркобарона, которого разыскивали несколько лет (фото)

По информации следствия, вместе с сообщниками лидер наркокартеля организовал производство и продажу конопли в промышленных масштабах. Его сообщников задержали еще в 2021 году, а сам злоумышленник скрывался от правоохранителей два года.

В Киеве правоохранители задержали руководителя крупного наркосиндиката, которого объявили в розыск еще в ноябре 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Фото: Нацполиция

По информации следствия, наркокартель действовал в Кривом Роге. Там в промышленных масштабах злоумышленники выращивали коноплю, которую потом продавали. Всего в августе 2021-го правоохранители обнаружили плантации конопли на площади 2700 квадратных метров.

Тогда же в руки правоохранителей попал один из участников незаконного бизнеса и было изъято 10 тыс. кустов конопли и уже готовый к продаже незаконный товар на сумму 130 млн гривен.

Уже через несколько месяцев в полиции сообщили о задержании участников наркосиндиката. Во время обысков у них обнаружили имущества на более 10 млн грн. Подозрения получили 18 человек, а лидера незаконного бизнеса объявили в розыск.

Фото: Нацполиция

Правоохранители говорят, что мужчина постоянно менял место жительства и использовал фальшивые документы, которые у него изъяли при задержании вместе с 30 тыс. долларов и автомобилем.

Наркобарону сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины и сейчас он находится под стражей.

Напомним, в феврале прошлого года на Закарпатье судили учителя информатики, который вырастил на своем участке 22 куста конопли. Тогда суд постановил уничтожить растения и наказал мужчину штрафом в размере 1,7 тыс. грн.

Также в 2021 году в Беларуси задержали подростка, который организовал лабораторию и производил наркотики. К слову, парень неоднократно побеждал в олимпиадах по химии.