Прогноз погоды в Украине на 23 ноября: где объявили штормовое предупреждение (карта)

В большей части страны будет облачно с прояснениями, однако в пяти областях объявлено об опасности урагана.

В Украине синоптики предупредили о сильном ветре, гололеде и объявили штормовое предупреждение на 23 ноября. Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

В частности, пять областей Украины ждет ураган и ухудшение погодных условий.

"23 ноября в Луганской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в предупреждении "Укргидрометцентра".

Погода в Украине 23 ноября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Украине 23 ноября

По всей территории Украины будет облачно.

Ночью в юго-восточной, днем в северной части выпадет небольшой и мокрый снег, а на остальной территории без осадков.

В Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и юга страны — на дорогах будет скользко — местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура в восточных областях ночью 10-15 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза, на остальной территории ночью -4-9, а днем столбик поднимется до 3 тепла.

На юге страны и Закарпатье ночью обещают 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

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Днем воздух прогреется до +2, а ночью будет холодно — до -6.

Следует также ожидать мокрый снег или дождь.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", — говорится в сообщении.

Завтра, 23 ноября, на украинских трассах без осадков, говорят синоптики. Теплее всего будет на западе — до +12°.

Напомним, синоптики рассказали о киевской погоде зимы 2023-2024. В столице в этом году не будет никаких особых катаклизмов и температурных показателей. Средняя температура сезона составит примерно 0 градусов. 1 декабря начнется настоящая зима — столбики термометров покажут -2 градуса, тогда как средний температурный показатель составит -1 градус.

А если говорить о зиме в Украине, то нынешняя зима по всей территории должна быть мягкой и теплой. Однако по прогнозам отдельных синоптиков, в декабре ожидается кратковременное похолодание с морозами до -15 градусов.