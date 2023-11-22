Ядовитые мандарины из Египта попали в Украину: ГНС подтвердила опасность

Склад с опасными фруктами расположен в Киеве. По заявлению ГНСС, оператор должен изъять опасную партию в течение двух суток.

Мандарины, обработанные опасным для человека диметоатом пестицидом, действительно завезли в Украину. Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила об этом 22 ноября.

Через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (RASFF) поступило сообщение о том, что в Украину попали ядовитые фрукты.

Согласно документу по выявлению диметоата в мандаринах из Египта, получателем в Украине является ООО "Фудком".

"Через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (RASFF) поступило сообщение от 20 ноября 2023 г. № 2023.8018 об обнаружении диметоата в мандаринах из Египта, экспортировавшихся из Греции (экспортер: DROSERO TRADE SMPC, Giannitsa) в Украину (получатель: ООО" Фудком", ул. Железнодорожное шоссе 57, г. Киев, 01014; место доставки: с. Мартусовка, Бориспольский р-н., Киевская обл."", — сообщает ГНСС.

Как уже писал Фокус ранее, диметоат — это инсектицид, используемый для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и других отраслях, очень опасный для человека. Яд быстро проникает в организм при попадании на кожу и глаза. Специалисты предостерегают, что в случае попадания пестицида даже на одежду следует немедленно снять его и смыть следы вещества с одежды и поверхности кожи водой и обратиться в больницу.

Симптомы отравления совпадают с картиной отравления другим химическим веществом, однако в этом случае завершиться все может запятой.

Напомним, 70 курсантов отравились в одесском лицее ВМС. Специалисты отмечают, что это произошло из-за некачественных продуктов, из которых готовили еду в столовой. В медучреждение с признаками отравления обратилось 100 человек, 76 из них уже лежат в больнице.

Ранее в Тернопольской области около 17 человек обратились к врачам с отравлением после посещения кафе японской кухни.